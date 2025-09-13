Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πειραιά και Εθνικής Τράπεζας για αστική αναγέννηση πρώην εργοστασίου Ρετσίνα

Σε μια σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση του Πειραιά, ο Δήμος και η Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τον σχεδιασμό Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Σ.) στην πρώην βιομηχανική εγκατάσταση της Ρετσίνας, ένα ορόσημο στο κέντρο της πόλης. Η περιοχή, που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο (Ρετσίνα – Υμηττού – Αγ. Φιλίππου), εκτείνεται σε περίπου 29 στρέμματα, από τα οποία η Εθνική Τράπεζα παραχωρεί στον Δήμο Πειραιά περίπου 7 στρέμματα, με στόχο την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη δημιουργία ενός πολυχώρου με πολιτιστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, και τον Γενικό Διευθυντή Ακίνητης Περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας, Γιάννη Κυριακόπουλο, παρουσία ανώτερων στελεχών των δύο πλευρών. Η συμφωνία έχει ήδη λάβει τη θετική έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδεικνύοντας τη δέσμευση και των δύο μερών για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της πολεοδομικής αναγέννησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Εθνική Τράπεζα θα παραχωρήσει δωρεάν στον Δήμο 2.762,53 τ.μ. με υπάρχοντα διατηρητέα κτίρια, ενώ για τα επόμενα 30 χρόνια θα παρέχει χρήση ακινήτων 3.235,77 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων 1.039,08 τ.μ. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών, καθιστώντας τον Πειραιά πόλο καινοτομίας και δραστηριότητας.

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο φιλοδοξεί να μετατρέψει το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Ρετσίνα σε σύγχρονο αστικό κόμβο, όπου θα συνυπάρχουν νέες κατοικίες, εμπορικοί χώροι, υποδομές πολιτισμού και εκπαίδευσης, ενώ τα ιστορικά κτίρια θα ανακαινιστούν για σύγχρονες χρήσεις διατηρώντας την αρχιτεκτονική ταυτότητα της περιοχής. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χώροι για κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενισχύοντας τον Πειραιά ως πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να μετατρέψει την περιοχή σε δυναμικό και βιώσιμο αστικό κέντρο, προσελκύοντας νέες επενδύσεις, επισκέπτες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Η Εθνική Τράπεζα θα καλύψει το κόστος των απαραίτητων μελετών, ενώ η υλοποίηση θα γίνει από τον Δήμο Πειραιά με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την πόλη, προσθέτοντας ότι η περιοχή της Ρετσίνας παρέμενε αναξιοποίητη για χρόνια, προκαλώντας προβλήματα, ενώ τώρα ανοίγει ο δρόμος για τη ριζική ανάπλαση με επίκεντρο τους πολίτες και την ιστορική κληρονομιά. Προσδοκάται ότι σε 3-4 χρόνια η περιοχή θα έχει μεταμορφωθεί σε χώρο πρότυπης αστικής ανάπτυξης, με πράσινο και σύγχρονες υποδομές.

Ο Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας, Γιάννης Κυριακόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της κοινής δέσμευσης για την ανάδειξη της Ρετσίνας και του Πειραιά, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία γραφείων, κατοικιών και χώρων αναψυχής θα ενισχύσει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της περιοχής, ενώ η Τράπεζα θα συνεισφέρει κάθε δυνατή ενέργεια για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα η Alpha Finance

AKTOR: Γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία με PRODEA – Νέα εξαγορά στις παραχωρήσεις

ΕΥΑΘ και ΕΟΑΛ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμη διαχείριση υδάτων