Να αποσυρθεί το τερατούργημα για το 13ωρο!

Το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης της ΝΔ για το 13ωρο είναι η κορύφωση της συνεχούς ολομέτωπης επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα και το 8ωρο που προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Το γεγονός αυτό, μαζί με τις σφαγές, τις γενοκτονίες των ιμπεριαλιστών αποκαλύπτει ότι το σύστημα της εκμετάλλευσης, της μισθωτής εργασίας, δηλαδή ο καπιταλισμός, είναι μια βαρβαρότητα που γυρνά το ρολόι της ιστορίας αιώνες πίσω.

Με τη διάταξη για 13 ώρες δουλειά σε έναν εργοδότη, αλλά και με τα υπόλοιπα άρθρα του -όπως η κατάργηση της έως σήμερα κατοχυρωμένης, συνεχόμενης θερινής άδειας– η κυβέρνηση της ΝΔ προσθέτει νέες ρυθμίσεις που καταργούν τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, σε συνέχεια Οδηγιών της ΕΕ και νόμων που έχουν ήδη ψηφιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχείρηση «διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου» εξελίσσεται τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ η νομοθετική κατοχύρωση αυτής της «διευθέτησης» γίνεται με 8 διαφορετικούς νόμους των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ από το 1990.

Το πρόσφατο νομοσχέδιο συμπληρώνει και κλιμακώνει αυτή την πορεία που περιλαμβάνει ήδη: Τις ευέλικτες μορφές εργασίας, τη μερική απασχόληση και την «εκ περιτροπής εργασία», τη «διευθέτηση» σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. νοσοκομειακοί γιατροί), την ουσιαστική κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, την αύξηση των νόμιμων υπερωριών, τη μείωση της αμοιβής για τις υπερωρίες, τη δουλειά 13 ώρες σε δύο εργοδότες, τα διακεκομμένα ωράρια κλπ.

Όλα αυτά αποτελούν κρίκους σε μια αλυσίδα που οδηγεί στο να δουλεύει ο εργαζόμενος όπως, όσο κι όποτε θέλει ο εργοδότης, να είναι ευέλικτος και «just in time», δηλαδή «τη στιγμή που χρειάζεται» εκεί που τον θέλει ο εργοδότης.

Μάλιστα, αυτή η δουλειά «χωρίς αρχή, μέση και τέλος» περιγράφεται στην περιβόητη ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88 -την οποία στήριξαν διαχρονικά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ- και πρόκειται για επιδίωξη στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο, με στόχο την υπαγωγή ολόκληρης της μέρας του εργαζόμενου στις ορέξεις του κεφαλαίου και την ελαχιστοποίηση του χρόνου που ο εργαζόμενος «δεν είναι διαθέσιμος για εργασία». Κι αυτό γιατί για το κεφάλαιο ο χρόνος εργασίας μεταφράζεται σε παραγωγή περισσότερων κερδών. Μόνο από τη δουλειά των πολλών εργαζομένων ανθρώπων, από την υπεραξία που παράγουν, προκύπτουν τα κέρδη των λίγων!

Για τους εργαζόμενους όμως ο χρόνος εργασίας δεν είναι ένας αριθμός. Συνδέεται άμεσα με τον χρόνο που τους μένει για να «έχουν ζωή», για την ξεκούρασή τους, για την οικογένεια και τα παιδιά τους, για τις δραστηριότητες τους, για να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η 13ωρη δουλειά, με όλες τις συνέπειες της στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, στην απορρύθμιση της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, στη μετατροπή των ανθρώπων σε «μηχανές» που δουλεύουν ατελείωτες ώρες, είναι σκλαβιά!

Γι’ αυτό στο στόχαστρο του αγώνα πρέπει να βρεθεί ακριβώς αυτή η στρατηγική, με πάλη κόντρα σε όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο που διαθέτει, διεκδικώντας: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έφεραν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, κατάργηση της δουλειάς την Κυριακή, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη-σύγχρονα δικαιώματα, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές υποδομές.

Πριν από 140 χρόνια οι εργάτες εξεγέρθηκαν και τελικά κέρδισαν να έχουν 8 ώρες την ημέρα ελεύθερο χρόνο, 8 ώρες ύπνο και 8 ώρες δουλειά.

Σήμερα, με την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερο και να ζούμε περισσότερο! Εμπόδιο σ’ αυτό μπαίνει η καπιταλιστική εξουσία και ιδιοκτησία, τα κέρδη των λίγων σε βάρος της ζωής των πολλών. Γι’ αυτό η διέξοδος βρίσκεται στην πάλη για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, για την οικοδόμηση της κοινωνίας που καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής.

Για να μην αφήσουμε τη ζωή μας να γίνει ατελείωτη βάρδια εργασίας για να βγάζουν αμύθητα πλούτη οι εκμεταλλευτές μας! Για να κατακτήσει ο λαός τη ζωή που του αξίζει, να απολαμβάνει ο ίδιος τον πλούτο που παράγει!

*Ο Χρήστος Κατσώτης είναι βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

