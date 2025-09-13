search
13.09.2025 11:45

Ο Σίμος Κεδίκογλου δίνει τώρα και… συμβουλές στην Καρυστιανού

13.09.2025 11:45
Αφού τα κάνανε μαντάρα στον ΣΥΡΙΖΑ με τις μάχες ηγεσίες, τα συνέδρια παρωδία και τις δημοσκοπικές πτώσεις, θεωρούν ότι είναι οι καλύτεροι για να δίνουν… συμβουλές.

Κάπως έτσι σκέφτηκε ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου και έσπευσε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού.

Αφορμή για το σχόλιο ήταν το γκάλοπ της Interview, σύμφωνα με το οποίο το 25% των ερωτηθέντων θα την επέλεγε αντί του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά.

«Είναι άλλο να παλεύεις για τα δίκαια του παιδιού σου και την αλήθεια και άλλο να κατέβεις στον πολιτικό στίβο. Εκεί, δεν αρκεί να έχεις κάποιες θέσεις για τα τρένα, θα πρέπει να μιλήσεις για υγεία, για παιδεία και νομίζω ότι αν έκανε ένα τέτοιο βήμα, θα ήταν εναντίον του ίδιου του αγώνα που δίνει.

Με έναν τρόπο θα πει ο κόσμος, τελικά, εργαλειοποιείς όλο αυτό και το κάνεις για κάποιες θέσεις, για καρέκλες, που θα την αδικούσε και την ίδια», ισχυρίστηκε ο Κεδίκογλου συντασσόμενος σε μεγάλο βαθμό με την κυβερνητική ρητορεία και το δηλητήριο που ρίχνουν τα διάφορα τρολ στο διαδίκτυο.

Πάντως, έχει λογική η αγωνία του. Με ένα κόμμα Τσίπρα και με ένα κόμμα Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τεράστιο θέμα επιβίωσης, ου μην και υπαρξιακό θέμα.

