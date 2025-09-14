Davis Cup: Έχασε ο Τσιτσιπάς από τον Φονσέκα, αποκλείστηκε η Ελλάδα

Η Βραζιλία ήταν η ομάδα που πέρασε στους προκριματικούς του World Group του Davis Cup, αφού ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε εναντίον του Ζοάο Φονσέκα στο ανακαινισμένο κορτ του ΟΑΚΑ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε με 6-4, 3-6, 7-5 μετά από 2 ώρες και 7 λεπτά κι έτσι η Βραζιλία έκανε το 3-1 στη σειρά των αναμετρήσεων.

Ο Φονσέκα προηγήθηκε στο πρώτο σετ, αλλά στο δεύτερο με το επιβλητικό 6-3 ο Τσιτσιπάς έδειξε να ελέγχει το παιχνίδι. Με κεκτημένη ταχύτητα, προηγήθηκε 5-3 στα γκέιμ και η νίκη έμοιαζε σίγουρη. Όμως στο σημείο εκείνο ο Φονσέκα επέστρεψε, πήρε τέσσερα συνεχόμενα γκειμ και έφυγε νικητής.

