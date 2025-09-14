Eurobasket: LIVE η προσπάθεια της εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία

Μετά από 16 χρόνια η εθνική ομάδα μπάσκετ διεκδικεί σήμερα ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Τα παιδιά του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζουν την… πρωτάρα σε 4αδα Φινλανδία, μια ομάδα που παίζει γρήγορο μπάσκετ και που μόνο εύκολη δεν θα είναι η αποστολή για τους διεθνείς μας.

Η Εθνική κλείνει σήμερα το Eurobasket έχοντας πετύχει κάτι που πριν ξεκινήσει η διοργάνωση φάνταζε δύσκολο, να μπει στην 4αδα, ωστόσο έτσι όπως πήγε το τουρνουά το χάλκινο μετάλλιο είναι ένα μετάλλιο που… πρέπει να έρθει.

Ελλάδα και Φινλανδία έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να έχει 14 νίκες και 9 ήττες.

Περίπου 2.000 Ελληνες βρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου στη Ρίγα της Λετονίας.

Δείτε την εξέλιξη του μικρού τελικού εδώ:

H Eθνική ξεκινά τον αγώνα με: Κατσίβελη, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

H Φινλανδία ξεκινά με: Μαρκάνεν, Βαλτόνεν, Γιαντούνεν, Λιτλ και Γκράντινσον.

