Eurobasket: LIVE η προσπάθεια της εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά από 16 χρόνια η εθνική ομάδα μπάσκετ διεκδικεί σήμερα ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.
Τα παιδιά του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζουν την… πρωτάρα σε 4αδα Φινλανδία, μια ομάδα που παίζει γρήγορο μπάσκετ και που μόνο εύκολη δεν θα είναι η αποστολή για τους διεθνείς μας.
Η Εθνική κλείνει σήμερα το Eurobasket έχοντας πετύχει κάτι που πριν ξεκινήσει η διοργάνωση φάνταζε δύσκολο, να μπει στην 4αδα, ωστόσο έτσι όπως πήγε το τουρνουά το χάλκινο μετάλλιο είναι ένα μετάλλιο που… πρέπει να έρθει.
Ελλάδα και Φινλανδία έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να έχει 14 νίκες και 9 ήττες.
Περίπου 2.000 Ελληνες βρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου στη Ρίγα της Λετονίας.
H Eθνική ξεκινά τον αγώνα με: Κατσίβελη, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σλούκα.
H Φινλανδία ξεκινά με: Μαρκάνεν, Βαλτόνεν, Γιαντούνεν, Λιτλ και Γκράντινσον.
Η ομάδα είναι στο παρκέ και μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ!
Ελλάδα – Φινλανδία στις 17.00 (ΕΡΤ 1)@EuroBasket#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/rmDqFlZh9D— HellenicBF (@HellenicBF) September 14, 2025
Διαβάστε επίσης:
Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61
Eurobasket 2025: Στις 17:00 ο μικρός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός – Το «εύκολο στοίχημα» του μεταλλίου για την Εθνική
«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.