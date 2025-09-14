Eurobasket: Τα ξέφρενα πανηγύρια στα αποδυτήρια των διεθνών για το χάλκινο μετάλλιο (video)

Σαμπάνιες, «Ελλάς ολέ, ολέ, δε σταματώ να τραγουδώ ποτέ» και «Βασίλης Σπανούλης».

Αυτό ήταν το σκηνικό στα αποδυτήρια της Εθνικής ομάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Ενα μετάλλιο που γιορτάστηκε δικαιολογημένα σαν χρυσό καθώς για 16 χρόνια η ομάδα μας ήταν απούσα από το βάθρο. Οι διεθνείς το ευχαριστήθηκαν με τη ψυχή τους και έστησαν μεγάλο γλέντι στα αποδυτήρια, το οποίο βέβαια συνεχίστηκε στο ξενοδοχείο της αποστολής.

"Not a single piece of cloth will remain dry" – Greece locker room 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/HXPumGsjuX — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

