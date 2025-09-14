«Raphael: Sublime Poetry»: Έκθεση αφιερωμένη στον Ραφαήλ θα φιλοξενήσει το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Met) θα φιλοξενήσει την επόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκθεση στις ΗΠΑ αφιερωμένη στον Ραφαήλ, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 200 έργα του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης.

Η έκθεση «Raphael: Sublime Poetry» θα περιλαμβάνει δάνεια από πολλά από τα κορυφαία Μουσεία Τέχνης του κόσμου, όπως η Πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας, το Πράδο της Μαδρίτης, η Πινακοθήκη Μποργκέζε της Ρώμης και το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Η τρίμηνη έκθεση δεν θα ταξιδέψει σε άλλο χώρο μετά την παρουσίασή της στο Μητροπολιτικό Μουσείο.

Την έκθεση επιμελείται η Κάρμεν Μπάμπαχ, επιμελήτρια του Μουσείου που ειδικεύεται στα αναγεννησιακά έργα ζωγραφικής.

«Το επταετές ταξίδι της διοργάνωσης αυτής της έκθεσης ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσω την κατανόησή μου για αυτόν τον μνημειώδη καλλιτέχνη» αναφέρει η Κάρμεν Μπάμπαχ σε δήλωσή της. «Είναι μια συναρπαστική ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τη μοναδική καλλιτεχνική του προσωπικότητα μέσα από την οπτική δύναμη, το πνευματικό βάθος και την τρυφερότητα της εικονογράφησής του» σημειώνει.

Ο Ραφαέλο Σάντσιο ντα Ουρμπίνο, περισσότερο γνωστός ως Ραφαήλ, είναι γνωστός για το γαλήνιο και ακριβές έργο του, τη χρήση του χρώματος και την ικανότητά του να μεταφέρει το συναίσθημα. Αιώνες μετά τον θάνατό του το 1520, εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους που έζησαν ποτέ.

Γιος ζωγράφου και ποιητή, ο Ραφαήλ συναναστράφηκε με τους σημαντικότερους συγγραφείς και στοχαστές της εποχής του στη Ρώμη, επιδεικνύοντας μια ποιητική ευαισθησία που γοήτευσε τους συνομηλίκους του και τις επόμενες γενιές.

Από το Ουρμπίνο στη Φλωρεντία

Η έκθεση θα εξερευνήσει το πλήρες εύρος του έργου του Ραφαήλ, καλύπτοντας αυτές που οι μελετητές θεωρούν ως τις τρεις περιόδους του, με βάση τον τόπο κατοικίας του: Ουρμπίνο, όπου γεννήθηκε, Φλωρεντία, όπου «άρχισε να αναδεικνύεται ως ισάξιος του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Μιχαήλ Άγγελου» και Ρώμη, όπου πέρασε την τελευταία δεκαετία του ως ζωγράφος της παπικής αυλής, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η έκθεση θα οργανωθεί χρονολογικά.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της έκθεσης είναι η Παναγία με το Βρέφος και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή σε Τοπίο (Η Μαντόνα Άλμπα) από την Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης στην Ουάσινγκτον, ένας πίνακας στρογγυλού σχήματος, γνωστός ως tondo. Το έργο θα επανενωθεί με τα προπαρασκευαστικά σκίτσα και σχέδια του Ραφαήλ, τα οποία είναι δάνεια από το Μουσείο Καλών Τεχνών στη Λιλ της Γαλλίας.

«Με ιδιαίτερη έμφαση στην απεικόνιση των γυναικών από τον Ραφαήλ -από τη χρήση γυμνών γυναικείων μοντέλων για πρώτη φορά στη δυτική τέχνη μέχρι τις τρυφερές απεικονίσεις της Παναγίας με το Βρέφος- και τις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, η έκθεση προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να βιώσετε την ιδιοφυΐα ενός καλλιτέχνη που βοήθησε στη διαμόρφωση της πορείας της ιστορίας της τέχνης», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Μουσείου.

Η έκθεση «Raphael: Sublime Poetry» θα εγκαινιαστεί στις 29 Μαρτίου και θα διαρκέσει τις 28 Ιουνίου 2026.

