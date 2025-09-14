Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο (Videos)

Ένα χρόνο μετά την sold out συναυλία της, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, η Άννα Βίσση έβαλε …φωτιά στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ του Σαββάτου.

Η εκρηκτική σταρ άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 9 το βράδυ, με το «Σε περίπτωση που» και είπε στο κοινό: «Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Η Άννα Βίσση είχε δίπλα της είχε την πολυμελή της μπάντα, που τη συνοδεύει σχεδόν μια δεκαετία, ενώ ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συνεργασία της με 50 μουσικούς από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών.

Ιστορική βραδιά 🔥



Η @AnnaVissiLive έγραψε ιστορία στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο με μια SOLD OUT συναυλία γεμάτη πάθος, δύναμη και συγκίνηση 🙌✨



Αύριο η μαγεία συνεχίζεται με το δεύτερο SOLD OUT show 💫🎤 #VissiKallimarmaro pic.twitter.com/vPty6uHIsX — fannatics (@fannaticslive) September 13, 2025

Στη σκηνή ανέβηκε και Νίκος Καρβέλας με τον οποίο τραγούδησαν μαζί.

Αυτος ο έρωτας ακομα και μετα απο τόσα χρόνια διαζυγίου θα παραμένει τοσο μεγάλος…..διοτι αυτοι οι άνθρωποι μοιράζονται αμέτρητα τραγούδια, 1 παιδι και εγγόνια. Η @AnnaVissiLive κάλεσε στην σκηνη του #VISSIKALLIMARMARO τον Νικο Καρβελα κ εμείς ολοι εκει απλα ΛΙΩΣΑΜΕ. #annavissi pic.twitter.com/ba2Gw8g1wi — 😈THANάSIMA+AGΝά😇: the 📺+🎶 ENCYCLOPAEDIA (@thanasima_agna) September 13, 2025

Ουρές τρεις ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας

Από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, τρεις ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, οι θεατές είχαν αρχίσει να σχηματίζουν ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα, η παραγωγή έστειλε οδηγίες στους θεατές, ζητώντας έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός, ενώ οι πόρτες είχαν ανοίξει από τις 5.

Η Άννα Βίσση επιστρέφει και σήμερα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο για μια ακόμη sold out συναυλία, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Διαβάστε επίσης:

Ο Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη | Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο (Photos)

Οι Jethro Tull στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Όσα δεν γνωρίζατε για το θρυλικό συγκρότημα