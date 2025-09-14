Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα χρόνο μετά την sold out συναυλία της, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι, η Άννα Βίσση έβαλε …φωτιά στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ του Σαββάτου.
Η εκρηκτική σταρ άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 9 το βράδυ, με το «Σε περίπτωση που» και είπε στο κοινό: «Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
Η Άννα Βίσση είχε δίπλα της είχε την πολυμελή της μπάντα, που τη συνοδεύει σχεδόν μια δεκαετία, ενώ ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συνεργασία της με 50 μουσικούς από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών.
Στη σκηνή ανέβηκε και Νίκος Καρβέλας με τον οποίο τραγούδησαν μαζί.
Από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, τρεις ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, οι θεατές είχαν αρχίσει να σχηματίζουν ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα, η παραγωγή έστειλε οδηγίες στους θεατές, ζητώντας έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός, ενώ οι πόρτες είχαν ανοίξει από τις 5.
Η Άννα Βίσση επιστρέφει και σήμερα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο για μια ακόμη sold out συναυλία, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».
