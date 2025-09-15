search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 08:53
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

15.09.2025 08:10

AstraZeneca: «Παγώνει» επένδυση 200 εκατ. λιρών στο Κέιμπριτζ, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων φαρμακευτικών

15.09.2025 08:10
AstraZeneca: Το τρίτο εμβόλιο που αιτήθηκε αδειοδότηση από την ΕΕ - Media

Η μεγαλύτερη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία, AstraZeneca, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την προγραμματισμένη επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 271,26 εκατομμύρια δολάρια) στο ερευνητικό της κέντρο στο Κέιμπριτζ. Η κίνηση αυτή καθιστά την εταιρεία την τελευταία φαρμακευτική που περιορίζει επενδυτικά σχέδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, εν μέσω ενός απαιτητικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η επένδυση αυτή, που είχε προγραμματιστεί να δημιουργήσει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας, δεν προχωρά προς το παρόν, μαζί με όλα τα άλλα επενδυτικά σχέδια της AstraZeneca που είχαν ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2024. Η απόφαση έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την ακύρωση, τον Ιανουάριο, μιας επένδυσης 450 εκατομμυρίων λιρών για νέο εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων στη βόρεια Αγγλία, λόγω μείωσης της υποστήριξης από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η απόφαση της AstraZeneca ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις από άλλες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Η αμερικανική Merck ανακοίνωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι εγκαταλείπει τα σχέδιά της για νέο ερευνητικό κέντρο στο Λονδίνο, επικαλούμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε σχόλιο σχετικά με τις φήμες γύρω από τις φαρμακευτικές επενδύσεις της μετά την ανακοίνωση της Merck, εκπρόσωπος της AstraZeneca, της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο FTSE 100, επιβεβαίωσε ότι τα επενδυτικά σχέδια στο Κέιμπριτζ έχουν παγώσει. Όπως δήλωσε, «επανεκτιμούμε συνεχώς τις επενδυτικές ανάγκες της εταιρείας μας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επέκτασή μας στο Κέιμπριτζ έχει παγώσει. Δεν έχουμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλιο».

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει την τοπική αγορά εργασίας και την ανάπτυξη των βιοεπιστημονικών υποδομών στη Βρετανία, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες σε περιβάλλον περιορισμένης κυβερνητικής στήριξης και αυξημένου κόστους λειτουργίας.

1 / 3