e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή (19/9)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (15/9) μέχρι και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 88.722 δικαιούχων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του οι πληρωμές θα γίνουν εξής:
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
Διαβάστε επίσης:
Iris: Απεριόριστες πλέον οι αγορές στα e-shop απο το Νοέμβριο – Τον ερχόμενο Ιανουάριο αυξάνονται και τα όρια στα 1000 ευρώ ημερησίως
ΠΟΜΙΔΑ: Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026 – Αναλυτικές οδηγίες προς εκμισθωτές
Έμμεσοι φόροι και αποσπασματικές ρυθμίσεις κρατούν την Ελλάδα πρωταθλήτρια σε ανισότητες και κοινωνικές πιέσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.