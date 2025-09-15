e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή (19/9)

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (15/9) μέχρι και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 88.722 δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του οι πληρωμές θα γίνουν εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

στις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

στις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

και λοιπά επιδόματα, 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

