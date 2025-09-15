search
ΚΟΣΜΟΣ

15.09.2025 19:33

Έλον Μασκ: Η Ντάουνινγκ Στριτ τον καταγγέλλει για εμπρηστικό λόγο στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

15.09.2025 19:33
elon musk 887- new

Η Ντάουνινγκ Στριτ κατήγγειλε τον «επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο» που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην οποία συμμετείχαν 110.000 έως 150.000 άνθρωποι στο Λονδίνο έπειτα από κάλεσμα της άκρας δεξιάς.

«Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε», είχε δηλώσει ο επικεφαλής της πλατφόρμας Χ, ο οποίος απευθύνθηκε στους διαδηλωτές μέσω βιντεοσύνδεσης κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης.

Αυτός «ο λόγος είναι σαφώς επικίνδυνος και εμπρηστικός. Απειλεί με βία. Απειλεί με εκφοβισμό μέσα στους δρόμους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Η Βρετανία είναι μια χώρα με δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτό το είδος των εμπρηστικών και επικίνδυνων δηλώσεων».

Κατά την παρέμβασή του, ο Έλον Μασκ είχε ζητήσει επίσης αλλαγή της κυβέρνησης στη χώρα αυτή, καταγγέλλοντας την «ταχεία διάβρωση της Μεγάλης Βρετανίας λόγω μιας μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

«Δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια μπροστά μας… είναι πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διοργανωθούν νέες εκλογές», δήλωσε.

Η διαδήλωση του Σαββάτου που παρουσιάστηκε ως μια συγκέντρωση υπέρ της «ελευθερίας της έκφρασης» μετά το κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, θεωρείται από μερικούς παρατηρητές ως η μεγαλύτερη διαδήλωση της ακροδεξιάς των τελευταίων δεκαετιών.

