Iris: Απεριόριστες πλέον οι αγορές στα e-shop απο το Νοέμβριο – Τον ερχόμενο Ιανουάριο αυξάνονται και τα όρια στα 1000 ευρώ ημερησίως

Έρχονται αλλαγές στις συναλλαγές στις συναλλαγές με την υπηρεσία Iris η οποία έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μάλιστα οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS το πρώτο 8μηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια, από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 86 φορές.

Πλέον η επιτυχημένη αυτή διατραπεζική υπηρεσία IRIS P2P (συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών), που διατίθεται χωρίς χρέωση για τον αποστολέα, καθώς και η υπηρεσία IRIS P2Β (πληρωμές σε ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία χωρίς μετρητά), σύντομα θα έχουν νέες δυνατότητες.

Αρχικά αναμένονται από 1/1/2026 αυξήσεις στα ημερήσια όρια μεταφορών χρημάτων μέσω της υπηρεσίας στα 1.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ πολιτών και επιπλέον 1.000 ευρώ για συναλλαγές ιδιωτών με επαγγελματίες (P2B)

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από το 2026, θα μπορείτε να στέλνετε έως 1.000 ευρώ σε φίλους (P2P) , με ανώτατο μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ σε επαγγελματίες (P2B) καθημερινά μέσω IRIS επιτρέποντας συνολικές μηνιαίες πληρωμές έως 31.000 ευρώ. Αυτή η αλλαγή θα κάνει πιο εύκολες τις πληρωμές για πολλούς απευθείας από το κινητό σας, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τις συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις.

Αλλαγές όμως φέρνει και ο ερχόμενος Νοέμβριος αφού σύμφωνα με τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ΔΙΑΣ ΑΕ) οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με IRIS σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), χωρίς όριο ποσού, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Εντωμεταξύ απο τα μέσα του 2026, επεκτείνεται η δυνατότητα αποστολής χρημάτων μέσω IRIS P2P και προς ιδιώτες στο εξωτερικό, σε χώρες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό δίκτυο EuroPA (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ανδόρρα).

Σημειώνεται πως σήμερα τα ημερήσια όρια έχουν ως εξής:

Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές από ιδιώτες προς ελεύθερους επαγγελματίες (IRIS P2B).

Συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα: 1.000 ευρώ.

Οι πληρωμές μέσω IRIS P2B πρέπει να διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά μέσω POS, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

