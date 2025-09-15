Νέα Αριστερά: Πρωτοβουλία για κοινό κείμενο στήριξης της ελληνικής αποστολής στη Γάζα δεν «περπάτησε» – Αιχμές για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ

Πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει κοινό κείμενο στήριξης της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα, από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης ανέλαβε η Νέα Αριστερά, όμως δεν καρποφόρησε.

Επιχειρώντας να επαναλάβει το εγχείρημα του περασμένου Μαΐου όταν εκδόθηκε κοινό κείμενο 4 κομμάτων μετά από πρωτοβουλία του ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά απευθύνθηκε στα κόμματα που είχαν συνυπογράψει (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας) αλλά και στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως όμως καταγγέλλει, μόνο η Πλεύση Ελευθερίας ανταποκρίθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες το ΚΚΕ παρέπεμψε στο κοινό κείμενο του Μαΐου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε υπό τον όρο ότι θα συνυπογράψουν όλοι, κάτι που δεν επιτεύχθηκε. Από την Πατησίων καταλογίζουν στα κόμματα που δεν ανταποκρίθηκαν, «μικροπολιτικές σκοπιμότητες» ενώ φωτογραφίζει το ΠΑΣΟΚ για απροθυμία λόγω της στήριξης στην «στρατηγική σχέση με το Ισραήλ».

Ειδικότερα, πηγές της Πατησίων ανέφεραν νωρίτερα τα εξής:

«Η Νέα Αριστερά ανέλαβε την πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει κοινό κείμενο των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα, η οποία αναχώρησε χθες από τη Σύρο.

Δυστυχώς, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, τα υπόλοιπα κόμματα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Για ακόμη μία φορά, επέλεξαν είτε μικροκομματικές τακτικές είτε, ακόμη χειρότερα, υποστήριξαν τη λεγόμενη “στρατηγική σχέση με το Ισραήλ”.

Από την μεριά μας, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με όρους ενότητας, αλλά και με καθαρές κουβέντες. Μπροστά σε μία γενοκτονία δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για μισόλογα ούτε για λογικές κομματικού πατριωτισμού και μικροπολιτικών επιλογών».

Προηγήθηκε δήλωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, που καλούσε «να αποπλεύσει ελεύθερα το ελληνικό καράβι του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα».

Η δήλωση έχει ως εξής:

«Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με τον λιμό και τα εγκλήματα πολέμου που καταγράφονται καθημερινά από το κράτος του Ισραήλ, καθιστά την αλληλεγγύη των κοινωνιών πιο αναγκαία από ποτέ. Υποστηρίζουμε τις δράσεις και τις εκστρατείες που διεξάγουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές υπέρ του τερματισμού του λιμού και εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να μην θέσει κανένα εμπόδιο στον απόπλου του ελληνικού καραβιού του Global Sumud Flotilla από τη Σύρο και να διασφαλίσει την ασφαλή του διέλευση. Η ελευθερία της θάλασσας και το δικαίωμα στην ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να εμποδίζονται για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.

Η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό του δικαιώματος των λαών στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη και στην αξιοπρέπεια».

Σε δική του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στηρίζει ολόπλευρα την αποστολή του Global Sumud Flotilla και ανέφερε τα εξής:

«Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης αποτελεί καθήκον για κάθε πολίτη που σέβεται τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις 31/8 δήλωσε την ολόπλευρη στήριξή του στο εγχείρημα. Ο διεθνής στολίσκος “Global Sumud Flotilla”, στον οποίο συμμετέχει και ελληνική αποστολή, που απέπλευσε χθες από το λιμάνι της Σύρου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο, απέναντι στη γενοκτονία που διεξάγει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη λωρίδα της Γάζας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει ολόπλευρα τη νέα αποστολή του “Global Sumud Flotilla”, προκειμένου να σπάσει ο βάρβαρος αποκλεισμός της Γάζας από τα στρατεύματα του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία σπέρνει καθημερινά τον τρόμο ακόμη και σε αμάχους και νεογέννητα παιδιά, πρέπει να πάψει να απολαμβάνει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να πάρει θέση εδώ και τώρα. Οι υποκριτικές διακηρύξεις περί ανθρωπισμού δεν μπορούν να κρύψουν την αμέριστη στήριξη που παρέχει προς την ισραηλινή κυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα. Ο όλεθρος που βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές. Είναι αναγκαία η πίεση από την κυβέρνηση για επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, με ταυτόχρονη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Παράλληλα απαιτούνται άμεσα πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την άμεση κατάπαυση του πυρός, με επανέναρξη αξιόπιστων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, για μία λύση δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 1967. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επανέλθει η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».

