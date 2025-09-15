search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025
Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

15.09.2025 13:36

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόεδρος ο Νικολακόπουλος, εντάσεις από την αρχή των εργασιών

15.09.2025 13:36
exetastiki_OPEKEPE_new_1234

Με την εκλογή προεδρείου ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Πρόεδρος όπως αναμενόταν εξελέγη ο Ανδρέας Νικολακόπουλος με μια ψήφο παραπάνω από την δύναμη της ΝΔ (18 ψήφους), αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη, αμφότερες με 17 ψήφους.

Τον Ανδρέα Νικολακόπουλο στήριξε ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρεττός, ο οποίος σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους είπε ως αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, διαφωνεί ωστόσο, με το μονοκομματικό προεδρείο.

Πρώτη εστία έντασης αποτέλεσε η εκλογή προεδρείου με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν να είναι διακομματικό και την πλειοψηφία να το απορρίπτει με το επιχείρημα ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής οι εξεταστικές επιτροπές «πατούν» πάνω στις κοινοβουλευτικές που έχουν προεδρείο μόνον από την εκάστοτε πλειοψηφία. 

«Μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις καλοκαιριού η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. Ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί», ανέφερε σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ.

«Περιμένουν πολλές εκπλήξεις το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ως απάντηση στη Μιλένα Αποστολάκη ο Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας πως στη ΝΔ επιθυμούν να ριχτεί άπλετο φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη η ΝΔ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αντιθέτως είναι αποφασισμένη να συμβάλλει με υπευθυνότητα στη λάμψη της αλήθειας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

«Αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση προανακριτικής που ζητούσε η ευρωπαία εισαγγελέας αρνήθηκαν σήμερα το διακομματικό προεδρείο, ο σκοπός προφανής, να ελέγξουν έγγραφα και μάρτυρες», σχολίασε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης

Η επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητήσει διαδικαστικά ζητήματα με τους τόνους να ανεβαίνουν στην κατάρτιση της λίστας μαρτύρων. «Θα είναι δυναμική λίστα», σχολίαζαν στη ΝΔ, εννοώντας ότι αναλόγως των καταθέσεων των μαρτύρων αυτή θα ανανεώνεται. Οι πρώτες καταθέσεις αναμένεται να αρχίσουν στην τέταρτη συνεδρίαση της επιτροπής, την ερχόμενη εβδομάδα. Οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες. 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
