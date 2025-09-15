ΠΟΜΙΔΑ: Υποχρεωτική η πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας από το 2026 – τι πρέπει να γνωρίζουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών έχει ξεκινήσει και από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση. Η «παράδοση» των μετρητών στο χέρι περνάει οριστικά στο παρελθόν και μαζί της χάνονται και σημαντικά φορολογικά οφέλη για όσους δεν συμμορφωθούν.

Συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά χάνουν το μπόνους που αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο τον χρόνο, ενώ οι ιδιοκτήτες που επιμένουν να εισπράττουν εκτός τραπεζικού συστήματος στερούνται την έκπτωση 5% στο φορολογητέο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να πληρώνουν υψηλότερο φόρο.

Η ΠΟΜΙΔΑ, με εγκύκλιό της, επιχειρεί να προετοιμάσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να μην βρεθούν εκτεθειμένοι. Μεταξύ άλλων:

Νέοι όροι στα μισθωτήρια: πλέον θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον λογαριασμό του εκμισθωτή, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα. Αν δεν υπάρξει τραπεζική καταβολή, αυτό λογίζεται ως μη πληρωμή, δίνοντας δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να διεκδικήσει την απόδοση του μισθίου.

Λογαριασμός στο όνομα του εκμισθωτή: δεν θα επιτρέπεται η κατάθεση σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, όπως συγγενείς, πληρεξούσιους ή εταιρείες διαχείρισης.

Υποχρεωτική γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ: κάθε εκμισθωτής θα πρέπει να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό ηλεκτρονικά, μέσω διαδικασίας που θα ανακοινωθεί από την Αρχή.

Κοινοί λογαριασμοί: συνιστάται το όνομα του ιδιοκτήτη να εμφανίζεται πρώτο ώστε να είναι σαφής η ταυτοποίηση.

Συνεκμισθωτές: σε περιπτώσεις πολλών ιδιοκτητών, ο καθένας θα δηλώνει τον δικό του λογαριασμό και θα εισπράττει το μερίδιο που του αναλογεί.

Όλα τα μισθώματα στον ίδιο χρόνο: οι ιδιοκτήτες καλούνται να ζητούν την καταβολή και των 12 μισθωμάτων μέχρι το τέλος του έτους, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση.

Ακατάσχετο όριο: τα 1.250 ευρώ που ισχύουν για μισθούς και συντάξεις δεν αφορούν ποσά από μισθώματα, αφήνοντας εκτεθειμένα τα ενοίκια σε πιθανές κατασχέσεις.

Το μέτρο στοχεύει στην πλήρη διαφάνεια γύρω από τις μισθώσεις, στον καλύτερο έλεγχο των εισοδημάτων από ακίνητα αλλά και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, που παραμένει έντονη στον χώρο των ενοικίων. Την ίδια στιγμή, όμως, εγείρει ερωτήματα για την ευχέρεια των συναλλαγών, ιδίως σε περιοχές ή για ανθρώπους που έχουν περιορισμένη σχέση με το τραπεζικό σύστημα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η «χειραψία με μετρητά» θα θεωρείται πλέον παρελθόν και η τραπεζική απόδειξη θα είναι το μοναδικό έγκυρο αποδεικτικό πληρωμής.

