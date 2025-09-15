ΠΟΜΙΔΑ: Υποχρεωτική η πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας από το 2026 – τι πρέπει να γνωρίζουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών έχει ξεκινήσει και από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση. Η «παράδοση» των μετρητών στο χέρι περνάει οριστικά στο παρελθόν και μαζί της χάνονται και σημαντικά φορολογικά οφέλη για όσους δεν συμμορφωθούν.
Συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά χάνουν το μπόνους που αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο τον χρόνο, ενώ οι ιδιοκτήτες που επιμένουν να εισπράττουν εκτός τραπεζικού συστήματος στερούνται την έκπτωση 5% στο φορολογητέο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να πληρώνουν υψηλότερο φόρο.
Η ΠΟΜΙΔΑ, με εγκύκλιό της, επιχειρεί να προετοιμάσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να μην βρεθούν εκτεθειμένοι. Μεταξύ άλλων:
Το μέτρο στοχεύει στην πλήρη διαφάνεια γύρω από τις μισθώσεις, στον καλύτερο έλεγχο των εισοδημάτων από ακίνητα αλλά και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, που παραμένει έντονη στον χώρο των ενοικίων. Την ίδια στιγμή, όμως, εγείρει ερωτήματα για την ευχέρεια των συναλλαγών, ιδίως σε περιοχές ή για ανθρώπους που έχουν περιορισμένη σχέση με το τραπεζικό σύστημα.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η «χειραψία με μετρητά» θα θεωρείται πλέον παρελθόν και η τραπεζική απόδειξη θα είναι το μοναδικό έγκυρο αποδεικτικό πληρωμής.
