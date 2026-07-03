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03.07.2026 14:31

COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow: Ψυχαγωγία, τέχνη και τεχνολογία για όλους σε 16 πόλεις και νησιά της Ελλάδας

03.07.2026 14:31
COSMOTE TELEKOM ART TECH – The Roadshow_2

Το COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow έρχεται ανανεωμένο για 2η συνεχόμενη χρονιά και ταξιδεύει σε 16 πόλεις και νησιά της χώρας για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας.  Μέσα από τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου, αλλά και με την αξιοποίησητης τεχνολογίας, το Roadshow της COSMOTE TELEKOM υπόσχεται στιγμές διασκέδασης, χαλάρωσης και παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους, κάνοντας το καλοκαίρι ξεχωριστό.

Οι πόλεις και τα νησιά που θα επισκεφτεί το COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow είναι: Χαλκίδα, Λιβαδειά, Λαμία, Καρδίτσα, Καλαμπάκα, Ιωάννινα, Ωραιόκαστρο (Θεσσαλονίκης), Ασπροβάλτα, Καβάλα, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Μεσολόγγι, Τρίπολη, Καλαμάτα και Άστρος.

Με μια εντυπωσιακή, υψηλής ευκρίνειας LED οθόνη που θα στηθεί σε κεντρικά σημεία των πόλεων, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν δύο δημοφιλείς ταινίες την ίδια βραδιά σε κάθε μία από τις περιοχές, για να ζήσουν τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου στον τόπο τους.

Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει σε πρωτοποριακές δράσεις και να γνωρίσει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές:

  • Immersive cinema για 360° προβολές με εξειδικευμένα VR (Virtual Reality) γυαλιά που θα μεταφέρουν τους επισκέπτες σ’ ένα εικονικό περιβάλλον.
  • AI Photobooth, όπου θα μπορούν να γίνονται «πρωταγωνιστές» σε γνωστές ταινίες.
  • On Screen Cine Quiz, ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων πριν από τις ταινίες, που θα χαρίζει ξεχωριστά δώρα.
  • Δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά.

Πέρσι, το καλοκαιρινό Roadshow της COSMOTE TELEKOM επισκέφθηκε 15 πόλεις, με περισσότερους από 4.500 θεατές. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, η COSMOTE TELEKOM φέρνει την τέχνη και την τεχνολογία πιο κοντά στο ευρύ κοινό, στηρίζοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες.  

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων στο:https://www.cosmote.gr/static/cosmote/el/telekomroadshow

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