search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:30
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

15.09.2025 12:54

Συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ: Συνάντηση του προέδρου των εργαζομένων στην Τράπεζα με τον CEO  των Ταχυδρομείων 

15.09.2025 12:54
apha-bank-elta

Συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου Τάσου Γκιάτη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων Γρηγόρη Σκλήκα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, με αντικείμενο την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Alpha Bank και τα ΕΛΤΑ.

Η συνεργασία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των τραπεζικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, παρέχοντας πρόσβαση σε σύγχρονες χρηματοοικονομικές λύσεις σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση με στόχο την επιτυχία του εγχειρήματος, προς όφελος τόσο των δύο οργανισμών όσο και της κοινωνίας συνολικά. Ο Γρηγόρης Σκλήκας ανέδειξε τα οφέλη της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα προσφέρει στις δύο πλευρές μια νέα αναπτυξιακή προοπτική. Χαρακτήρισε τη συμφωνία «μοναδική ευκαιρία» για τον μετασχηματισμό και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και παρουσίασε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που ακολουθεί, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

·        την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού,

·        την ενίσχυση της κυρίαρχης ταχυδρομικής υπηρεσίας,

·        την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με αφετηρία τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ο Τάσος Γκιάτης, από την πλευρά του, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων των δύο οργανισμών στην επιτυχία του σχεδίου. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επηρεαστούν οι παραδοσιακές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, ενώ ανέδειξε την ανάγκη για τεχνολογική αναβάθμιση, για σαφή και συστηματική ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τη σπουδαιότητα της συνεργασίας, για αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά και για παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους εργαζόμενους που θα αναλάβουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Όπως σημειώθηκε, η συμφωνία αυτή είναι πολυεπίπεδη και η επιτυχία της κρίνεται αναγκαία. Οι τεχνολογικές και λειτουργικές προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν είναι σημαντικές, ωστόσο οι εργαζόμενοι των δύο οργανισμών έχουν ήδη αποδείξει, μέσα από την πορεία τους, ότι μπορούν να υλοποιούν με συνέπεια και θετικό αποτέλεσμα κάθε στόχο που τους ανατίθεται. Η επιτυχία του εγχειρήματος εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά και στη θωράκιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας και ο Τάσος Γκιάτης κατέληξαν στη δέσμευση να συνεχίσουν τις επαφές τους, με αποκλειστικό στόχο την ομαλή εξέλιξη και την τελική επιτυχία της συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron

METLEN: Αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα η Alpha Finance

AKTOR: Γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία με PRODEA – Νέα εξαγορά στις παραχωρήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tentoglou-karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και ο προκριματικός του Τεντόγλου στο μήκος

thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:30
tentoglou-karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και ο προκριματικός του Τεντόγλου στο μήκος

thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

1 / 3