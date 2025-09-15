Συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ: Συνάντηση του προέδρου των εργαζομένων στην Τράπεζα με τον CEO  των Ταχυδρομείων 

Συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου Τάσου Γκιάτη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων Γρηγόρη Σκλήκα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, με αντικείμενο την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Alpha Bank και τα ΕΛΤΑ.

Η συνεργασία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των τραπεζικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, παρέχοντας πρόσβαση σε σύγχρονες χρηματοοικονομικές λύσεις σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση με στόχο την επιτυχία του εγχειρήματος, προς όφελος τόσο των δύο οργανισμών όσο και της κοινωνίας συνολικά. Ο Γρηγόρης Σκλήκας ανέδειξε τα οφέλη της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα προσφέρει στις δύο πλευρές μια νέα αναπτυξιακή προοπτική. Χαρακτήρισε τη συμφωνία «μοναδική ευκαιρία» για τον μετασχηματισμό και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και παρουσίασε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που ακολουθεί, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

· την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού,

· την ενίσχυση της κυρίαρχης ταχυδρομικής υπηρεσίας,

· την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με αφετηρία τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ο Τάσος Γκιάτης, από την πλευρά του, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων των δύο οργανισμών στην επιτυχία του σχεδίου. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επηρεαστούν οι παραδοσιακές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, ενώ ανέδειξε την ανάγκη για τεχνολογική αναβάθμιση, για σαφή και συστηματική ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τη σπουδαιότητα της συνεργασίας, για αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά και για παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους εργαζόμενους που θα αναλάβουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Όπως σημειώθηκε, η συμφωνία αυτή είναι πολυεπίπεδη και η επιτυχία της κρίνεται αναγκαία. Οι τεχνολογικές και λειτουργικές προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν είναι σημαντικές, ωστόσο οι εργαζόμενοι των δύο οργανισμών έχουν ήδη αποδείξει, μέσα από την πορεία τους, ότι μπορούν να υλοποιούν με συνέπεια και θετικό αποτέλεσμα κάθε στόχο που τους ανατίθεται. Η επιτυχία του εγχειρήματος εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά και στη θωράκιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας και ο Τάσος Γκιάτης κατέληξαν στη δέσμευση να συνεχίσουν τις επαφές τους, με αποκλειστικό στόχο την ομαλή εξέλιξη και την τελική επιτυχία της συνεργασίας.

