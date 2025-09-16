Axios: Το Ισραήλ παρουσίασε στη Συρία λεπτομερή πρόταση για μια συμφωνία ασφάλειας – Τι ζητάει για να αποχωρήσουν τα στρατεύματά του από την περιοχή

Το Ισραήλ παρουσίασε στη Συρία λεπτομερές σχέδιο για μια νέα συμφωνία ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει χάρτη με τις προτεινόμενες ζώνες από τη Δαμασκό προς τα νοτιοδυτικά και έως τα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Axios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, η ισραηλινή πρόταση βασίζεται στη συμφωνία ειρήνης του 1979 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, η οποία χώριζε τη Χερσόνησο του Σινά σε τρεις ζώνες (Α, Β και Γ), με διαφορετικές ρυθμίσεις ασφαλείας και επίπεδα αποστρατιωτικοποίησης ανάλογα με την απόστασή τους από τα ισραηλινά σύνορα.

Η συμφωνία ασφαλείας πρόκειται να αντικαταστήσει συμφωνία του 1974, η οποία κατέστη άκυρη μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την κατάληψη από το Ισραήλ της ουδέτερης ζώνης στη συριακή πλευρά των συνόρων.

Στην πρότασή του το Ισραήλ ζητά από τη Συρία να συμφωνήσει στη δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης αλλά και ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, με τη Δαμασκό να διατηρεί διαφορετικά επίπεδα δυνάμεων και τύπους οπλισμού ανάλογα με την περιοχή.

To Ισραήλ ζητά να έχει ένα ασφαλή «διάδρομο» για να μπορεί να χτυπά το Ιράν διαμέσου της Συρίας αν χρειαστεί ξανά στο μέλλον.

Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ πρότεινε τη σταδιακή αποχώρηση από τα εδάφη που κατέλαβε στη Συρία τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από ένα σημείο στο στρατηγικής σημασίας όρος Χέρμον.

Η Συρία δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση, η οποία κατατέθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, και τις τελευταίες ημέρες επεξεργάζεται δική της αντιπρόταση, αναφέρει το Axios.

Ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν οι ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ενδιαφέρεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμάντ αλ-Σαράα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ωστόσο, για την ώρα η πιθανότητα φαίνεται μικρή, καταλήγει το Axios.

