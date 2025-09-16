Έρχεται το ψηφιακό ευρώ στη ζωή μας – Η πιλοτική εφαρμογή του το 2027

Το ψηφιακό ευρώ γίνεται πραγματικότητα… Η ΕΚΤ αναμένει μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να αποφασίσει να περάσει στην επόμενη φάση προετοιμασίας. Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν την απαιτούμενη νομοθεσία έως το 2026. Και κάπως έτσι απο το 2028 εως και το 2030 αναμενεται να μπει στη ζωή μας, με μια πιθανή πιλοτική εφαρμογή γύρω στο 2027.

Σχεδιάζεται για να αποτελεί εγγύηση πληρωμών ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις ή γενικευμένες διακοπές σε υποδομές. Θα προβλέπεται η επιβολή ανώτατων ορίων στο ποσό που θα μπορεί να κατέχει κάθε πολίτης σε ψηφιακό ευρώ, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κινούνται μεταξύ 3.000 και 4.000 ευρώ. Παράλληλα, το ψηφιακό ευρώ θα έχει μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μην αποτελεί επενδυτικό καταφύγιο σε βάρος των τραπεζικών λογαριασμών. Στόχος είναι να μην υπάρξει ποτέ διακοπή στη δυνατότητα πληρωμών, ακόμη και σε περιόδους κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί το νέο μέσο πληρωμών όχι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά εργαλείο ενίσχυσης της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρώπης. Με την κυριαρχία αμερικανικών και διεθνών πλατφορμών στις ψηφιακές πληρωμές, το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί ως στρατηγικό «αντίβαρο» και θα προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο σε περιόδους αστάθειας, προστατεύοντας καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ωστόσο το ψηφιακό ευρώ, ως κεντρικά ελεγχόμενο ψηφιακό νόμισμα (CBDC), είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στις αρχές να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού, πότε και πώς ξοδεύει ο κάθε πολίτης τα χρήματά του. Από την αγορά ενός καφέ μέχρι τη δωρεά σε μια ΜΚΟ, κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται, θα αναλύεται και, ενδεχομένως, θα αξιολογείται.

Την ίδια ωρα, εξετάζονται μηχανισμοί αντιστάθμισης που θα εξασφαλίζουν ότι οι τράπεζες παραμένουν το κέντρο της διαχείρισης του χρήματος και της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Οι τράπεζες θα είναι οι βασικοί «διανομείς» του νέου νομίσματος, απο τα δίκτυα τους.

