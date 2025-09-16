Google: Επενδύει 5 δισεκατομμύρια στερλίνες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η αμερικανική εταιρεία, Google ανακοίνωσε σήμερα, επένδυση 5 δισ. στερλινών (5.78 δισ. ευρώ) σε διάστημα δύο ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως σε ένα κέντρο δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Τα χρήματα θα επενδυθούν στις δαπάνες επένδυσης, έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στη χώρα, στις οποίες περιλαμβάνεται το Google DeepMind (το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της γιγάντιας εταιρείας της Καλιφόρνια), σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου.

Η Google ανοίγει ένα κέντρο δεδομένων, στο Γουόλθαμ Κρος, για το οποίο είχε ήδη ανακοινώσει πέρυσι πως θα διαθέσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια (850 εκατομμύρια ευρώ). Τα χρήματα θα συμπληρώσουν αυτή τη χρηματοδότηση.

Η επένδυση έρχεται λίγο πριν την επίσκεψη του Ν. Τραμπ στη χώρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ αύριο, Τετάρτη 17/9 για επίσημη επίσκεψη.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από επιχειρηματίες της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών. Αναμένονται ανακοινώσεις για επενδύσεις, καθώς και η υπογραφή τεχνολογικής συμφωνίας με το Λονδίνο.

Ενόψει της επίσημης επίσκεψης του προέδρου Τραμπ και η βρετανική κυβέρνηση είχε αποκαλύψει την Κυριακή, επενδύσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου λιρών που θα γίνουν από αμερικανικές τράπεζες στη χώρα.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα ότι το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον θα υπογράψουν μια συμφωνία για να συντομεύσουν τις προθεσμίες έγκρισης και αδειοδότησης πυρηνικών προγραμμάτων μεταξύ των δύο χωρών.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, το Λονδίνο έχει διπλασιάσει τις προσπάθειες για να αποδεσμευθεί από τους υδρογονάνθρακες και έχει κάνει την πυρηνική ενέργεια μία από τις προτεραιότητές του.

Η σύμπραξη με την Ουάσινγκτον, στην οποία δόθηκε η ονομασία «Ατλαντική Σύμπραξη για Προηγμένη Πυρηνική Ενέργεια» (Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy), πρόκειται κι αυτή να υπογραφτεί επισήμως κατά την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Ανησυχία για τις όρκες στην Πορτογαλία: Επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν – Σοκαριστικό βίντεο

BBC: Μήνυμα προς την Ευρώπη οι κοινές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας – Πού αποσκοπεί η επίδειξη ισχύος στη σκιά της κλιμακούμενης έντασης

Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Tι συζήτησαν