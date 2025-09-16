Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

Καλημέρα σας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το παλέψει μέχρι τέλους, αυτό το καταλάβαμε από την εμφάνιση και τα λεγόμενά του στη ΔΕΘ. Οι δεύτερες κυβερνητικές θητείες είναι πάντα δύσκολες και η διεκδίκηση μίας τρίτης, μπορεί να ισοδυναμεί με άθλο. Άλλωστε θα είναι πρωτοφανές αν καταφέρει να το πετύχει, αφού κανείς άλλος δεν πέτυχε στη μεταπολίτευση τρεις συνεχόμενες θητείες.

Και επειδή αντιλαμβάνεται το δύσκολο του εγχειρήματος βγαίνει ο ίδιος μπροστά.

Πέρα από τα tik tok, τις περιοδείες και τις ανακοινώσεις μέτρων, θα αρχίσει και τις μεγάλες συνεντεύξεις – αύριο Τετάρτη θα μιλήσει στο δελτίο του ΑΝ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα απαντήσει για τη μέτρια υποδοχή που επιφύλαξαν οι πολίτες στα μέτρα της ΔΕΘ.

Η ανησυχία Μαξίμου για Σαμαρά

Βλέπω πυκνώνουν τα ρεπορτάζ που λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλάβει «ενωτικές πρωτοβουλίες» στη γαλάζια παράταξη – εννοώντας ότι θα κοιτάξει πώς να αποτρέψει τον Αντώνη Σαμαρά από το να κάνει κόμμα.

Από τα ρεπορτάζ αυτά συμπεραίνω πως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο Μαξίμου.

Από το δικό μου ρεπορτάζ, σας λέω ότι καλά κάνουν και ανησυχούν.

Διότι ο πρόεδρος Αντώνης κλίνει μάλλον προς το να κάνει κόμμα. Τουλάχιστον αυτό εκτιμούν πολλοί από τους συνομιλητές του ή από εκείνους που τον γνωρίζουν κάπως καλύτερα.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, ουδείς λέει ότι ο Σαμαράς έχει λάβει οριστικά αποφάσεις.

Αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν κάνει κόμμα, τότε το περίφημο «return» της ΝΔ σε 30άρια ποσοστά θα πάει άκλαυτο, περισσότερο κι από το όνειρο του Σενγκούν να πάρει χρυσό στο ευρωπαϊκό – όλοι είδαμε πώς κατέληξε όλο αυτό!

Ο Μάξιμος ως ενωτική επιλογή και οι συμβουλές Νικήτα

Σας είπα για τις ενωτικές κινήσεις του Μητσοτάκη και οφείλω να σας αναφέρω την περίπτωση με την επιλογή του «αντάρτη» Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο βουλευτής Λάρισας ήταν από τους δραστήριους της ΚΟ – όχι με την καλή έννοια για την ηρεμία της κυβέρνησης – το προηγούμενο διάστημα.

Για να είστε καλά ενημερωμένοι, να σας πω ότι πολλές από τις ιδέες για ενωτικές κινήσεις τις έχει πει στον Μητσοτάκη ο Νικήτας Κακλαμάνης – άλλοτε τον ακούει, άλλοτε όχι. Ο πρόεδρος της Βουλής γνωρίζει άριστα την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Διατύπωνε και ο ίδιος κριτικές απόψεις. Και λειτουργεί ως «φωνή λογικής» – όχι της Λατινοπούλου, της κανονικής λογικής.

Υποθέτω δε ότι ο πρωθυπουργός θα πάει και στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη – εκ των επιφανών καραμανλικών βουλευτών – στις 8 Οκτωβρίου. Στην οποία παρουσίαση θα δώσει το παρόν και ο Κώστας Καραμανλής. Περιμένω το ενσταντανέ!

Ο σχοινοβάτης με τις κυβερνητικές, Νίκος…

Έχετε δει την περίφημη φωτογραφία με τον διάσημο ακροβάτης, τον Γάλλο Φιλίπ Πετί, που περπάτησε το 1974 σε ένα τεντωμένο σκοινί ανάμεσα στους Δίδυμους Πύργους – αυτούς που έριξε το 2001 η Αλ Κάιντα, ναι.

Δεν ξέρω πώς, αλλά αυτή η εικόνα μου ήρθε όταν έβλεπα τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντάει από τη ΔΕΘ στις ερωτήσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.

Περιέγραψε πολύ επίμονα και επίπονα θα έλεγα, το γιατί δεν γίνεται να συνεργαστεί με τη ΝΔ, αλλά δεν είπε ξεκάθαρα τη φράση «όχι, σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ».

Από την άλλη δεν είπε φράσεις τύπου «προέχει η σταθερότητα», ή «δεν αφήσουμε τη χώρα να πάει στα βράχια», με τις οποίες θα καρφωνόταν ότι αν «στριμωχτεί» θα παραδοθεί στη γαλάζια γοητεία.

Με άλλα λόγια, δεν «διαμαντοπούλισε» πολύ, αλλά δεν ταυτίστηκε και με την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.

Μαθαίνει ο πρόεδρος Νίκος από ακροβατικά…

…και ο γάμος της ξαδέλφης του Οδυσσέα

Μιας και μιλάμε για την εμφάνιση Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και το… υπεραναλυτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, που παρουσίασε, να σας πω ότι έψαξα για τις… απουσίες κάποιων στελεχών.

Γιατί, για παράδειγμα έλειψε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που ως γνωστό, τρέφει τα καλύτερα των συναισθημάτων για τον πρόεδρο.

Έμαθα ότι είχε την ευχάριστη υποχρέωση να πάει σε ένα γάμο ξαδέλφης του το Σάββατο. «Στενής ξαδέλφης;» ρώτησα, διότι μου αρέσουν τα ευχάριστα. «Δεύτερης» μου διευκρίνισαν και το χάρηκα ακόμα περισσότερο το πώς στην επαρχία τιμούν τους συγγενικούς δεσμούς, σε αντίθεση με τους ανθρώπους της πόλης, που τα προσπερνούν αυτά. Και όπως λέει και ο σοφός λαός για τα ξαδέλφια, «τα πρώτα και τα δεύτερα είναι σαν αδέλφια, τα τρίτα και τα τέταρτα πάρτα και πέτατα». Μην με ρωτάτε αν ακούστηκαν στο γαμήλιο γλέντι, ως παραγγελιά του Οδυσσέα, τα δύο μανταλάκια του Κατσίγιαννη, μπορούμε να το υποψιαστούμε και χωρίς διευκρινίσεις.

Όσο για την Κυριακή, ο Οδυσσέας με τον Λαλιώτη, τον Σκανδαλίδη, τον Πρωτόπαπα, τον Παπαϊωάννου και άλλα ιστορικά στελέχη πήγαν στο μνημόσυνο της Βούλας Γείτονα και ήταν λογικό να μην προλάβουν να βρεθούν στη συνέντευξη του προέδρου Νίκου.

Μπερδεύεται η ιστορία με τον Τσίπρα

Και ενώ περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το πεδίο με τον Σαμαρά, φαίνεται να περιπλέκεται το σκηνικό με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σας το λέω διότι κάτι σοβαρές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες λένε ότι η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού πάει για τον… Μάιο του 2026, αντί για τον Φεβρουάριο, που θεωρούνταν ως τώρα η χρονική στιγμή ορόσημο.

Πρόσεξα δε και μία συνέντευξη της Λούκας Κατσέλη, η οποία έλεγε ότι ένα κόμμα Τσίπρα είναι… επιδίωξη του Μητσοτάκη – ή κάπως έτσι.

Επειδή η Λούκα μιλάει πολύ στενά με τον πρόεδρο Αλέξη πήρα υπόψη μου αυτό που είπε.

Πάντως, ακόμα κι αν το κόμμα είναι… δρομολογημένο (20% με 30% του δίνουν ως δεξαμενή κάποιες δημοσκοπήσεις), τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν είναι πολλά.

Ήδη μετά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, του έχουν επιτεθεί τις τελευταίες ημέρες κατά σειρά, ο Φάμελλος, ο Πολάκης, ο Χαρίτσης, ο Βαρουφάκης…

Δεν το λες και δρόμο στρωμένο με τριαντάφυλλα έτσι;

Η κυβέρνηση φαίνεται να χάνει και στα δύο μέτωπα (ενέργεια και τράπεζες), καθώς οι κινήσεις που προέβαλλε ως επιτυχίες αποδεικνύονται προσωρινές και αναστρέψιμες. Στον τομέα της ενέργειας, μετά από ένα μήνα υποχώρησης των τιμών, όλα δείχνουν ότι επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά, παρά τις δηλώσεις Μητσοτάκη περί «σταθεροποίησης» και τις παρεμβάσεις που υποτίθεται θα έφερναν ανάσες στα νοικοκυριά.

Παράλληλα, στον τραπεζικό τομέα, η κυβέρνηση πανηγύριζε για τη μείωση και σχεδόν μηδενισμό των προμηθειών στα ΑΤΜ. Ωστόσο, οι τράπεζες επέστρεψαν χωρίς καθυστέρηση στην επιβολή προμηθειών στους λογαριασμούς, αποδεικνύοντας ότι η παρέμβαση είχε βραχύβιο αποτέλεσμα και περιορισμένη ισχύ στην πράξη.

Η εικόνα αυτή αφήνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση: οι πολίτες βλέπουν τις υποσχέσεις να ακυρώνονται στην πράξη, ενώ η κυβέρνηση μένει με ελάχιστα όπλα επικοινωνίας για να διατηρήσει την αξιοπιστία της. Η ερώτηση που πλέον τίθεται είναι σαφής: τι θα κάνει τώρα για να αποτρέψει την περαιτέρω φθορά και να επαναφέρει την εμπιστοσύνη, ή θα περιοριστεί σε νέα επικοινωνιακά τρικ που δύσκολα πείθουν;

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας

«Σεισμός» από τη δήλωση Γεωργιάδη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο – «Με δυσκολία» το αναγνωρίζει και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους, έχουν πολιτική ευθύνη για την Σεμερτζίδου