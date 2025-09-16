Ο Ανδρουλάκης άνοιξε την συζήτηση για τις συνεργασίες: Τα ερωτήματα και η παράμετρος Τσίπρα

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ απέναντι στη Ν.Δ. αλλά στο προσκήνιο», με αυτή την απάντησή του στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε το θέμα των συνεργασιών. Είπε καθαρά με ποιον δεν θα συνεργαστεί δηλαδή την ΝΔ, αλλά δεν είπε με ποιους είναι πιθανό να συνομιλήσει για τις συνεργασίες αυτές αν χρειαστεί. “Δεν μπορώ να κάνω το Νοστράδαμο και να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τα δεδομένα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς έχουν στην μεγάλη τους εικόνα έναν αποδυναμωμένο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά που δημοσκοπικά καταγράφει διαρκώς χαμηλές πτήσεις, να προσπαθούν να συμπορευτούν κοινοβουλευτικά μέσα από διεργασίες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες και για να επιβιώσουν πολιτικά αλλά ενδεχομένως και για να ανακόψουν μελλοντικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θα μπορούσε υπό όρους το ΠΑΣΟΚ να συνομιλήσει μαζί τους; Πως θα γίνει αυτό όταν τα δύο κόμματα δεν μπορούν να βρουν κοινό βηματισμό ούτε μεταξύ τους; Στο σημείο αυτό προκύπτουν δύσκολα ερωτήματα με υπαρκτές ωστόσο παραμέτρους.

Τώρα ξεκινούν τα δύσκολα που έχουν να κάνουν με τον Αλέξη Τσίπρα που κρατά κλειστά χαρτιά. Κανείς δεν γνωρίζει εάν κάνει κόμμα, με ποιους και πότε θα το κάνει, πόσο μάλλον με ποιους θα ανοίξει διαύλους. Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ότι ο Τσίπρας είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να διασπαστεί ξανά, είναι δικαιολογημένη όσο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν προχωρά σε ίδρυση πολιτικού φορέα. Αν προχωρήσει όμως στην ίδρυση κόμματος τότε τα σχέδια του θα επηρεάζουν και το ΠΑΣΟΚ που θα έχει στον όμορο του χώρο μια ακόμα δεξαμενή να διεκδικεί ψηφοφόρους. Το βέβαιο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κοινούς κώδικες με τον πρώην Πρωθυπουργό και σίγουρα δεν θα του δώσει χώρο να κινηθεί.

Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του τον μονόδρομο της αυτόνομης πορείας και της ενδυνάμωσης των ποσοστών του. Μετά την κάλπη με ξεκάθαρες τις δυναμικές θα γίνουν οι όποιες συζητήσεις αν χρειαστεί. Στο τέλος της ημέρας πάντως στην Χαριλάου Τρικούπη ανησυχούν λιγότερο από ότι στον ΣΥΡΙΖΑ για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα. Η έκκληση του Παύλου Πολάκη να μην υπάρξει άλλη διάσπαση ήταν ενδεικτική.

Το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ κλείνει με τα στελέχη του κόμματος να έχουν στα χέρια τους προγραμματικές θέσεις για την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και το αίτημα για εκλογές, στόχος της Χαριλάου Τρικούπη έιναι να πρωταγωνιστήσουν σε ένα αντικυβερνητικό μέτωπο. Το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος μετά την διπλή παρέμβαση Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ είναι απόλυτα θετικό. Ο λογαριασμός όμως θα βγει και για το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις που έρχονται.

