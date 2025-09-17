search
BUSINESS

17.09.2025 08:10

AEGEAN: Ανοδικά κινήθηκαν κέρδη και επιβάτες στο πρώτο εξάμηνο 2025 με νέο στόλο αεροσκαφών

17.09.2025 08:10
Aegean-1

Η AEGEAN κατέγραψε σημαντική άνοδο στα μεγέθη της το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας τόσο την επιβατική κίνηση όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα. Η εταιρεία διέθεσε συνολικά 9,4 εκατ. θέσεις, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μετέφερε 7,6 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 4% σε ετήσια βάση. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η υπερδιπλάσια αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά φόρων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 109%.

Η ζήτηση ενισχύθηκε τόσο στις εσωτερικές πτήσεις (+5%) όσο και στις διεθνείς (+4%), παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία τους μήνες Μαΐο και Ιούνιο. Παράλληλα, η AEGEAN ανταπεξήλθε στον αυξημένο ανταγωνισμό από διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις χάρη στη στρατηγική διαχείριση του δικτύου, την προοδευτική ένταξη αεροσκαφών A321neo και τη θετική επίδραση της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου στο λειτουργικό κόστος.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 787 εκατ. ευρώ (+5%), το EBITDA σε 156,2 εκατ. ευρώ (+6%) και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σε 47,9 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στο β΄ τρίμηνο του έτους, η εταιρεία διέθεσε 5,5 εκατ. θέσεις (+2%), με πληρότητα 81,4% και έσοδα 480,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 54,5 εκατ. ευρώ, έναντι 43,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Στις 30 Ιουνίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της εταιρείας ανήλθαν σε 841,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα από 769,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, παρά τη διανομή μερίσματος ύψους 72,1 εκατ. ευρώ. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο, η AEGEAN ενισχύει τον στόλο της με έξι νέα αεροσκάφη το 2025. Έχουν ήδη παραληφθεί τρία A320/321neo, ενώ αναμένονται δύο ακόμη A321neo και ένα ATR 72-600 έως το τέλος του έτους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτρης Γερογιάννης τόνισε ότι, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η ζήτηση για ταξίδια από και προς την Ελλάδα παραμένει ισχυρή. Επεσήμανε επίσης πως η επόμενη διετία θα είναι κρίσιμη λόγω των ελέγχων στους κινητήρες GTF της Pratt & Whitney, γεγονός που θα επηρεάσει το κόστος και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Η σταδιακή παραλαβή των έξι A321 XLR/LR θα ανοίξει τον δρόμο για νέους μακρινούς προορισμούς, με πρώτο βήμα την Ινδία από το 2026.

«Τα βήματά μας είναι προσεκτικά και συνεπή», σημείωσε, «ώστε να διασφαλίζονται η σταθερότητα για τους μετόχους και η ποιότητα υπηρεσιών για τους επιβάτες μας».

