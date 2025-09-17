search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 21:44
ΚΟΣΜΟΣ

17.09.2025 21:04

Αίγυπτος: Χάθηκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών από το μουσείο του Καΐρου – Σε εξέλιξη οι έρευνες

17.09.2025 21:04
vraxioli-new

Ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών χάθηκε από το εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Αρχαιοτήτων.

Το σπάνιο χρυσό βραχιόλι, διακοσμημένο με σφαιρικές χάντρες από λαζουρίτη, χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμοπέ, ενός Φαραώ της 21ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος κυβέρνησε από το 993 έως το 984 π.Χ.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι έλαβε άμεσα μέτρα μετά την εξαφάνιση του βραχιολιού από το εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου και ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε στην αστυνομία.

Συγκροτήθηκε επίσης ειδική επιτροπή για να πραγματοποιήσει απογραφή και έλεγχο όλων των αντικειμένων που φυλάσσονται στο εργαστήριο αποκατάστασης.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, η απώλεια διαπιστώθηκε τις τελευταίες ημέρες κατά την απογραφή, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Το υπουργείο ανέφερε ότι ενημερώθηκαν όλες οι μονάδες αρχαιοτήτων σε αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα της χώρας, ενώ η υπόθεση δεν ανακοινώθηκε αμέσως ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης απογραφή του περιεχομένου του εργαστηρίου.

