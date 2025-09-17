Βρετανία: Οι Τραμπ παραβίασαν το πρωτόκολλο στο κάστρο του Ουίνσδορ – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεγαλοπρεπής υποδοχή (Photos/Video)

«Βασιλική» υποδοχή είχαν από τον βασιλιά Kάρολο Γ’, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια στη Βρετανία, με την έναρξη της ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ.

🇺🇸🤝🇬🇧@POTUS and King Charles III at Windsor Castle inspecting the Guard of Honor. pic.twitter.com/SFnkQZGWg6 September 17, 2025

Ωστόσο, πιστοί στο πρωτόκολλο οι Βρετανοί, έσπευσαν να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έσπασαν το βασιλικό πρωτόκολλο αμέσως μόλις έφτασαν στο κάστρο του Ουίνσδορ.

President Donald Trump was greeted by royalty, military honor guards and mounted troops in red and gold as he arrived at Windsor Castle on Wednesday to begin a two-day state visit to Britain as the guest of King Charles III. https://t.co/fQ6o28xJzD — WILX News 10 (@wilxTV) September 17, 2025

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Τραμπ προσγειώθηκε με το ελικόπτερο Marine One στον κήπο Walled Garden του κτήματος Ουίνσδορ – 21 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του, που ήταν στις 11: 55 – επομένως, το πρόγραμμα καθυστέρησε ελαφρώς.

King Charles, Queen Camilla, William and Kate welcome Trump. pic.twitter.com/4Nv18hQVb8 September 17, 2025

Τελικά στις ο Αμερικανός πρόεδρος κατέφτασε με την Μελάνια Τραμπ και η άφιξή τους γιορτάστηκε με μουσική από την Βασιλική Φρουρά του Ιππικού (Household Cavalry), που φορούσε επίσημη στολή σχεδιασμένη τον 17ο αιώνα και φτιαγμένη από καθαρό χρυσό νήμα.

Donald Trump is supposed to walk behind King Charles, but instead King Charles trails along like the pointless little accessory he is to Donald Trump's fascism.pic.twitter.com/7F4zHaNANq September 17, 2025

Μόλις ο Τραμπ χαιρέτησε την πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ υποδέχθηκαν πρώτοι τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με έναν αναγνώστη χειλιών, εκείνος είπε στην Κέιτ τη φράση : «Είσαι πανέμορφη».

Δεν υποκλίθηκαν στο βασιλικό ζεύγος

Στη συνέχεια οι τέσσερίς τους περπάτησαν προς το Victoria House, όπου συνάντησαν τον βασιλιά και τη βασίλισσα.

Και σε εκείνο το σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε το πρωτόκολλο για δεύτερη φορά, καθώς τόσο εκείνος όσο και η Μελάνια αντάλλαξαν χειραψίες με τον Κάρολο και την Καμίλα, αλλά κανένας από τους δύο δεν έκανε βαθιά υπόκλιση, ως είθισται.

Why Melania Trump didn't curtsy to the Royals: Eagle-eyed fans notice that the First Lady greeted Charles, Camilla and Kate with a handshake https://t.co/gDRddh2ik4 — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Αν και η ενέργεια αυτή είναι επίσημα αντίθετη με το πρωτόκολλο, ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας εξήγησε στο βρετανικό μέσο Express ότι η βασιλική οικογένεια δεν προσβάλλεται από μία τέτοια χειρονομία – στην οποία έχουν προχωρήσει και άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ.

Η μεγαλοπρεπής πομπή στο κάστρο του Ουίνσδορ

Στη συνέχεια, η βασιλική οικογένεια και ο Ντόναλντ με τη Μελάνια Τραμπ συμμετείχαν σε πομπή με άμαξες μέσα στο κτήμα του Ουίνδσορ, συνοδευόμενοι από 120 άλογα και 1.300 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, της Βασιλικής Φρουράς, των Πεζοναυτών και της RAF.

Μάλιστα, ακούστηκαν και 41 κανονιοβολισμοί από όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τελετές που έχουν γίνει για επίσκεψη αρχηγού κράτους στη Βρετανία.

Κέιτ, Καμίλα και Μελάνια τράβηξαν τα βλέμματα με την εμφάνισή τους

Η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε έντονο μπλε φόρεμα με ταιριαστό παλτό και καπέλο, ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ επέλεξε φόρεμα Emilia Wickstead, το οποίο ολοκλήρωσε με ένα καπέλο Jane Taylor.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα φορώντας την καρφίτσα της.

Από την άλλη, η Μελάνια φόρεσε δημιουργία Christian Dior Haute Couture και ολοκλήρωσε το σύνολό της με άλλο ένα εντυπωσιακό καπέλο, σε χρώμα σκούρου μωβ.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στο κτήμα του Γουίνσδορ με αυτοκίνητο πριν από την άφιξη του Τραμπ.

Τι είναι η τελετή στρατιωτικής μουσικής Beating Retreat

Στις 18:20 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε η παραδοσιακή τελετή στρατιωτικής μουσικής Beating Retreat, με τη συμμετοχή Βρετανών και Αμερικανών μουσικών στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Η τελετή θα κορυφωθεί με εντυπωσιακό flypast – πρώτη φορά που βρετανικά και αμερικανικά F-35 πετούν μαζί σε κρατική επίσκεψη, δίπλα στους Red Arrows.

Περίπου 200 στρατιωτικοί μουσικοί θα εκτελέσουν το Beating Retreat στο East Lawn του Κάστρου του Ουίνδσορ, υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ, του βασιλιά Καρόλου καθώς και θεατών που περιλαμβάνουν στρατιωτικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οικογένειες στρατιωτικών.

Το Beating Retreat είναι μια στρατιωτική τελετή που έχει τις ρίζες της στα πρώτα χρόνια των οργανωμένων πολέμων και συμβολίζει το τέλος της ημέρας, όταν κλείνονταν οι πύλες του στρατοπέδου και γίνεται υποστολή της σημαίας.

Ο κ. Τραμπ θα παρακολουθήσει στη συνέχεια στις 18:45 (ώρα Ελλάδος), μια αεροπορική επίδειξη από τα Red Arrows και τα στρατιωτικά αεροσκάφη F-35 του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Τα τέσσερα F-35 Lightning, δύο βρετανικά και δύο αμερικανικά θα αναδείξουν τους στενούς δεσμούς μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Θα είναι η πρώτη φορά που αεροσκάφη των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πετάξουν μαζί για μια τέτοια επίσκεψη.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Βρετανία για την επίσκεψη Τραμπ

Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν σε 24ώρη βάση τους δρόμους γύρω από την κάστρο του Ουίνδσορ. Οπλισμένα οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα να δράσουν αν λάβουν σχετική εντολή. Drones, σκυλιά, έφιπποι αστυνομικοί αλλά και πεζοναύτες πραγματοποιούν περιπολίες στον ποταμό Τάμεση, τόσο εν πλω όσο και υποβρυχίως.

Το Ουίνδσορ δεν έχει ξαναδεί τέτοια μέτρα ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι έχει φιλοξενήσει αμέτρητους αξιωματούχους και αρχηγούς κρατών, σύμφωνα με το BBC.

Ο Κρίστιαν Μπαντ, βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προετοιμασίες εξετάζονται και αναθεωρούνται συνεχώς. Τόνισε πως λόγω της φύσης της επίσκεψης, τα μέτρα ασφαλείας έχουν οριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση απειλής για τις επισκέψεις πολύ υψηλού επιπέδου. «Επανεξετάζουμε συνεχώς την προσέγγισή μας σ’ αυτές τις επιχειρήσεις. Το κάνουμε αυτό σε καθημερινή βάση, καθ’ όλη τη φάση σχεδιασμού», δήλωσε ο κ. Μπαντ. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάσει μια πολύ ολοκληρωμένη επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας η οποία έχει λάβει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να συμβεί», σημείωσε με νόημα ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αμερικής καθ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του θα συνοδεύεται από μια αυτοκινητοπομπή με οχήματα που ήρθαν από τις ΗΠΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και μια θωρακισμένη λιμουζίνα με την ονομασία «Το Τέρας».

NOW: President Trump salutes during the playing of the U.S. national anthem by the UK royal band. pic.twitter.com/s32ClMK7vz — Fox News (@FoxNews) September 17, 2025

Η αστυνομία παρακολουθεί επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελέγχει τι γράφεται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση της. Στόχος είναι μεταξύ άλλων να ελέγξει πληροφορίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που είναι προγραμματισμένες τόσο στην περιοχή του κάστρου του Ουίνδσορ όσο και στο Λονδίνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προηγούμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούνιο του 2019, αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 6000 αστυνομικοί, ενώ το κόστος της ασφάλειας της τότε αμερικανικής αποστολής στοίχησε σχεδόν 4εκ ευρώ.

Αυτή τη φορά μεταξύ εκείνων που συνοδεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Ρόμπερτ Λάτνικ, η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς και ο ειδικός απεσταλμένος του κ. Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και τις ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ.

Η μεγαλύτερη τιμητική φρουρά σε 500 χρόνια επίσημων επισκέψεων

Tο Κάστρο του Ουίνδσορ φιλοξενεί ξένους ηγέτες για περισσότερα από 500 χρόνια, σημειώνει το Sky News. To 1522, o βασιλιάς Ερρίκος VIII υποδέχτηκε τον αυτοκράτορα Κάρολο V.

Η τιμητική φρουρά αποτελείται από τους Γρεναδιέρους, τους Coldstream Guards και τους Scots Guards, τη μεγαλύτερη τιμητική φρουρά που έχει παραταχθεί ποτέ για μια επίσημη επίσκεψη στην ιστορία της Βρετανίας.

Επιπλέον, είχαν παραταχθεί οι Household Cavalry, οι Life Guards, οι Blues, οι Royals, καθώς και τα πυροβόλα του King’s Troop Royal Horse Artillery.

Το βράδυ το επίσημο δείπνο

Το απόγευμα της Τετάρτης το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ ξεναγήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου του Ουίνδσορ και θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού. Εκεί θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν και τα δύο κράτη, όπως το εμπόριο, η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή.

Εν μέσω σοβαρών διεθνών κρίσεων, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική από πολλούς αναλυτές. Άλλωστε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από τη μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ. Η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από το παλάτι, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, τότε προσκεκλημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.

