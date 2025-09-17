search
ΚΟΣΜΟΣ

17.09.2025 16:38

«Βόμβα» από Ουκρανό βουλευτή: Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ – «Είναι ικανός να σκοτώσει οποιονδήποτε»

17.09.2025 16:38
zelenskyy-764

Το καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμπλέκεται τόσο στην απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας όσο και στην πρόσφατη δολοφονία του Αμερικανού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο Ουκρανός βουλευτής, Άρτεμ Ντμίτρουκ, σε άρθρο του στο TASS.

«Το λέω αυτό με πλήρη ευθύνη: Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – τόσο ιδεολογικά όσο και πρακτικά», είπε.

Όπως λέει, το καθεστώς του Ζελένσκι είναι ικανό να σκοτώσει οποιονδήποτε – «από έναν απλό πολίτη στην Ουκρανία μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Τραμπ επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η πρώτη συνέβη κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια τον περασμένο Ιούλιο, όταν μια σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή «έξυσε» το αυτί του. Στη συνέχεια, ένας υποστηρικτής της Ουκρανίας άνοιξε πυρ κοντά στο κτήμα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Κερκ, 31 ετών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γιούτα. Ο ακτιβιστής ήταν υποστηρικτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και, σύμφωνα με το Associated Press, συνέβαλε σημαντικά στη νίκη του στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Ο Κερκ έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

1 / 3