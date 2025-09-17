Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17.09.2025) όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του στη μεταλλική πύλη στο γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως στοχευμένη «τρομοκρατική επίθεση».

🚨BREAKING: “Act of Terror” on the FBI Pittsburgh Field Office as a man rams the gate & flees, BOMB robots now scanning the vehicle. pic.twitter.com/G6kfBkBrbe September 17, 2025

Ο ύποπτος, που αναγνωρίστηκε ως Ντόναλντ Χένσον από το Πεν Χιλς της Πενσυλβάνια, φέρεται να χτύπησε την πύλη εισόδου γύρω στις 2:40 π.μ. με ένα λευκό sedan Toyota ενώ στη συνέχεια άρπαξε μια αμερικανική σημαία από το εσωτερικό του οχήματος και την πέταξε πάνω από την πύλη, όπως δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Κρίστοφερ Τζορντάνο, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χένσον τράπηκε σε φυγή πεζός μετά το συμβάν και θεωρήθηκε επικίνδυνος, πρόσθεσε ο Τζορντάνο. Συνελήφθη ώρες αργότερα, όπως αναφέρει το Fox News.

Δεν ήταν ξεκάθαρο εάν ο άνδρας ήταν οπλισμένος. Κανένα μέλος του προσωπικού του FBI δεν τραυματίστηκε.

🚨BREAKING🚨:CAR CRASH AT FBI PITTSBURGH FIELD OFFICE 🚨



A man rammed a vehicle into the FBI gate before fleeing on foot. Suspect identified as Donald Henson of Penn Hills. Authorities are searching the area, no injuries reported, investigation ongoing. pic.twitter.com/4REsAyQbUk September 17, 2025

«Το βλέπουμε αυτό ως τρομοκρατική ενέργεια κατά του FBI», δήλωσε ο Giordano, σύμφωνα με το CBS. «Ήταν μια στοχευμένη επίθεση σε αυτό το κτίριο».

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Henson, πρώην στρατιωτικός, μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.

