search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 19:51

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

17.09.2025 19:51
fbi epithesi aytokinito – new

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17.09.2025) όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του στη μεταλλική πύλη στο γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως στοχευμένη «τρομοκρατική επίθεση».

Ο ύποπτος, που αναγνωρίστηκε ως Ντόναλντ Χένσον από το Πεν Χιλς της Πενσυλβάνια, φέρεται να χτύπησε την πύλη εισόδου γύρω στις 2:40 π.μ. με ένα λευκό sedan Toyota ενώ στη συνέχεια άρπαξε μια αμερικανική σημαία από το εσωτερικό του οχήματος και την πέταξε πάνω από την πύλη, όπως δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Κρίστοφερ Τζορντάνο, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χένσον τράπηκε σε φυγή πεζός μετά το συμβάν και θεωρήθηκε επικίνδυνος, πρόσθεσε ο Τζορντάνο. Συνελήφθη ώρες αργότερα, όπως αναφέρει το Fox News.

Δεν ήταν ξεκάθαρο εάν ο άνδρας ήταν οπλισμένος. Κανένα μέλος του προσωπικού του FBI δεν τραυματίστηκε.

«Το βλέπουμε αυτό ως τρομοκρατική ενέργεια κατά του FBI», δήλωσε ο Giordano, σύμφωνα με το CBS. «Ήταν μια στοχευμένη επίθεση σε αυτό το κτίριο».

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Henson, πρώην στρατιωτικός, μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Οι Τραμπ παραβίασαν το πρωτόκολλο στο κάστρο του Ουίνσδορ – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεγαλοπρεπής υποδοχή (Photos/Video)

«Χρυσωρυχείο ακινήτων» χαρακτηρίζει τη Γάζα το Ισραήλ ενώ κλιμακώνει τη γενοκτονία – Παζάρι μοιρασιάς με ΗΠΑ πάνω στα πτώματα αμάχων

Σύννεφα πάνω από τη γερμανική βαριά βιομηχανία – Φθινόπωρο περικοπών και απολύσεων σε Ford και Bosch

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

oly-pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος – LIVE η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase 0-0 (Α’ ημίχρονο)

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα- Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:04
fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

1 / 3