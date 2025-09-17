Τη στιγμή που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η γενοκτονική χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα παρά τη διεθνή καταδίκη, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, προκαλεί έντονες αντιδράσεις με τις δηλώσεις του, καθώς χαρακτήρισε τη Γάζα «χρυσωρυχείο ακινήτων».

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν κατά κύματα την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τους φονικούς βομβαρδισμούς, ενώ πολλοί έχουν εκτοπιστεί βίαια. Εκτιμάται ότι ήδη έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα τουλάχιστον 350.000 Παλαιστίνιοι.

Κάτι που δεν φαίνεται να πτοεί ιδιαίτερα τον ακροδεξιό υπουργό, ο οποίος δήλωσε σε συνέδριο ακινήτων στο Τελ Αβίβ ότι «στη Γάζα υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία ακινήτων που αποδίδει τα έξοδά της» και πως έχει «ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς».

«Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, έχει ήδη γίνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια για επανεγκατάσταση στη Λωρίδα, αλλά ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Σμότριχ, προωθούν ενεργά σχέδια για κάτι τέτοιο.

Σημειώνεται ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κατά καιρούς μιλήσει για την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα», που θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς, σε ένα σχέδιο που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να αποχωρήσει μετά τον πόλεμο.

Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας που θα έθετε τη Λωρίδα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, πολλοί από αυτούς μόνιμα.

