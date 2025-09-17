search
ΚΟΣΜΟΣ

17.09.2025 16:29

Συγκλονίζει η έκθεση του ΟΗΕ για τη Γάζα: Αφόρητες οι συνθήκες διαβίωσης – Το τραύμα για τα παιδιά θα διαρκέσει για πάντα

17.09.2025 16:29
gaza-paidia-new

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Για να στηρίξει το πόρισμά της περί γενοκτονίας, η Επιτροπή επικαλείται παραδείγματα που σχετίζονται με την έκταση των θανάτων, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την καταστροφή κλινικής γονιμότητας, απηχώντας δηλώσεις οργανώσεων δικαιωμάτων και άλλων φορέων που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία», δήλωσε η Ναβί Πιλάι, επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Μας λένε ότι ο αριθμός των παιδιών που έχουν χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια και ο αριθμός των ακρωτηριασμένων άκρων είναι μεγαλύτερος από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλη σύγκρουση αυτού του αιώνα. Σίγουρα, γνωρίζουμε τον αριθμό των παιδιών που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς τους. Το τραύμα, το ψυχολογικό τραύμα για τα παιδιά θα διαρκέσει όλη τους τη ζωή», τόνισε ο Επίτροπος Κρις Σιντότι.

«Αυτοί οι θάνατοι δεν είναι ατυχήματα. Δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι η άμεση συνέπεια μιας στρατιωτικής στρατηγικής καταιγιστικών βομβαρδισμών και καμένης γης όσον αφορά τις υποδομές της Γάζας και τον λαό της Γάζας.

Κατοικίες, σπίτια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, εκκλησίες, τζαμιά, αρχαιολογικοί χώροι, δρόμοι, γεωργικές εγκαταστάσεις, η αλιευτική βιομηχανία.

Οι εκθέσεις μας κατά τη διάρκεια των δύο ετών έχουν δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα της έκτασης της καταστροφής.

Και η καταστροφή είναι τέτοια, ειδικά σε συνδυασμό με τις πολιτικές λιμοκτονίας, που οι συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα είναι αφόρητες», κατέληξε.

Αναλυτικά όλη η έκθεση:

