search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:04
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 18:29

Σύννεφα πάνω από τη γερμανική βαριά βιομηχανία – Φθινόπωρο περικοπών και απολύσεων σε Ford και Bosch

17.09.2025 18:29
bosch 87- new

Βαριά σύννεφα πάνω από τη γερμανική βαριά βιομηχανία. Επιπλέον 1.000 θέσεις αναμένεται να κόψει η Ford στην Κολωνία, ενώ και η Bosch ανακοίνωσε μέτρα περικοπών ύψους 2,5 δισ ετησίως.

Την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος στη γερμανική βουλή κάνει λόγο για «φθινόπωρο αποφάσεων» και «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων», οι ειδήσεις από τη γερμανική βαριά βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζουν να είναι δυσοίωνες. Η ιστορική αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε την κατάργηση επιπλέον 1.000 θέσεων εργασίας, πέραν των σχεδόν 3.000 που είχε ήδη εξαγγείλει, ενώ από το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει με εμφανώς μειωμένες βάρδιες, σύμφωνα με την DW.

Αν και σε πρώτη φάση προσφέρονται στους εργαζομένους μοντέλα πρόωρης συνταξιοδότησης ή αποζημιώσεων, ωστόσο φαίνεται ότι στο μέλλον οι απολύσεις δεν θα μπορέσουν να αποφευχθούν, όπως σημειώνει η εφημερίδα Zeit.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Ford ήταν 20.000 ενώ μετά τις ριζικές αλλαγές που δρομολογούνται αναμένεται να περιοριστούν στις 7.600. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, η Ford σημειώνει απώλειες εξαιτίας και εν πολλοίς της στρατηγικής απόφασης να μεταβεί στην ηλεκτροκίνηση, ένα στοίχημα όμως που δεν πέτυχε.

Ανησυχία και στην Bosch

Tαυτόχρονα, και η ιστορική γερμανική βιομηχανία Bosch από την Στουτγάρδη που συγκαταλέγεται στους βασικούς προμηθευτές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε μαζικές περικοπές ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με το Spiegel, οι σχεδιαζόμενες περικοπές θα πλήξουν και θέσεις εργασίας παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εγγυήσεις που εμποδίζουν τις απολύσεις στη συγκεκριμένη βιομηχανία μέχρι το 2027.

Όπως σημειώνουν γερμανικά μέσα, εκτός από τις μειώσεις στο προσωπικό, σχεδιάζονται ταυτόχρονα μέτρα εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας καθώς και αύξησης της παραγωγικότητας. «Θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις φέτος και θα τις συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων» αναφέρει η διοίκηση της Bosch κάνοντας λόγο για «σημαντικές αλλαγές» που επηρεάζουν συνολικά τη βαριά βιομηχανία και για «μαραθώνιο για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας».

Διαβάστε επίσης:

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες

Οι… έξω πάνε καλά: Η Golden Visa απογειώνεται, οι Έλληνες δεν βρίσκουν στέγη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

oly-pafos-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος – LIVE η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase 0-0 (Α’ ημίχρονο)

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα- Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:04
fbi epithesi aytokinito – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Πρώην στρατιωτικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη των γραφείων του στο Πίτσμπουργκ

vretania-diadilosi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Τραμπ – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

tselentis pagoto kefalonia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

1 / 3