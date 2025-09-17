search
Η επιστράτευση Λοβέρδου ως απάντηση στην εσωκομματική αμφισβήτηση και τα σενάρια αλλαγής εν πλω

Πέρα από την περιοχή του Κολωνακίου, τον κύκλο των «φίλων Λοβέρδου», που θα βρουν καμιά θεσούλα στο κράτος και άντε στους κομματάρχες της νότιας Αθήνας, δεν πιστεύω να έγινε κάπου αλλού θέμα η ένταξη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ. Με άλλα λόγια, είναι δύσκολο έως απίθανο να ισχυριστεί κανείς ότι η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου σκόρπισε ενθουσιασμό στην εκλογική βάση.

Και τίθεται το ερώτημα: Τον πήρε ο Μητσοτάκης για τους δύο, τρεις χιλιάδες πιστούς ψηφοφόρους που μπορεί να πάει ο Ανδρέας στη ΝΔ;

Προφανώς όχι.

Άρα είναι πιθανό να τον θέλει για να φωνάζει στα κανάλια ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ηγέτης που πρέπει να πάει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Αυτό φαντάζει πιο «σοβαρή» και «χρήσιμη» δουλειά για το Μαξίμου, από την ισχνή εκλογική συμβολή του ίδιου και του Γιάννη Βούρου ή του Παναγιώτη Κόνσουλα, ας πούμε.

Απέναντι δηλαδή στην αμφισβήτηση εντός της ΝΔ και τα σενάρια για αλλαγή εν πλω, ο Μητσοτάκης, βάζει άλλη μία φωνή που θα «καίει» αυτή τη φιλολογία.

Άλλωστε, οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του σημερινού πρωθυπουργού, σαν να ήταν στα… βουνά μαζί, έχουν αποδειχθεί οι πασοκογενείς – βλέπε Φλωρίδης.

