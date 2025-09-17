search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 09:53
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

17.09.2025 08:30

Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2025 υποβάλλονται αιτήσεις για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ

17.09.2025 08:30
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2024–2025 θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται κυρίως σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2025). Το επίδομα ανέρχεται έως 2.500 ευρώ ανά φοιτητή, σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου οι δικαιούχοι θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό και επιστροφή μέρους ενοικίου έως 800 ευρώ.

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής stegastiko.minedu.gov.gr, με χρήση των στοιχείων TAXISnet (username και password) που χορηγεί η ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα λειτουργεί μόνο για φοιτητές που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλης χώρας της ΕΕ, κατόχους ισχύουσας ακαδημαϊκής ταυτότητας, ΑΦΜ και φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταχώρηση στοιχείων του αιτούντος και του φοιτητή, όπως ΑΜΚΑ, αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία μισθωτηρίου και ΙΒΑΝ, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση συγκατοίκησης, απαιτούνται τα αντίστοιχα στοιχεία και του συγκατοικούντος φοιτητή, συμπεριλαμβανομένων ΑΦΜ και αριθμού μισθωτηρίου. Η οριστική υποβολή ισοδυναμεί με υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων.

Δικαιούχοι θεωρούνται κυρίως οι γονείς των φοιτητών που τους βαρύνουν οικονομικά. Σε χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων, υποβάλλει αίτηση ένας μόνο γονέας. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή γονέων που ζουν σε διάσταση, δικαιούχος είναι αυτός που εμφανίζεται ως επιβαρυνόμενος από τον φοιτητή. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος μπορεί να είναι και ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός, οι γονείς του ζουν στο εξωτερικό, είναι άνω των 25 ετών ή υπόκειται σε φορολογική δήλωση ως ανεξάρτητο μέλος.

Το ποσό του στεγαστικού επιδόματος για προπτυχιακούς φοιτητές είναι 1.500 ευρώ, αυξάνεται σε 2.000 ευρώ για φοιτητές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, και σε 2.000 ευρώ για περιπτώσεις συγκατοίκησης εντός της ίδιας πόλης. Το μέγιστο ύψος 2.500 ευρώ χορηγείται αποκλειστικά σε φοιτητές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης που συγκατοικούν στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ προβλέπει σαφή πλαίσιο και κριτήρια, αναδεικνύει παράλληλα την πολυπλοκότητα της υποβολής, καθώς απαιτεί συνδυασμό προσωπικών, οικογενειακών και οικονομικών στοιχείων, με ταυτόχρονη συμμόρφωση με τις διατάξεις φορολογίας και μισθώσεων.

1 / 3