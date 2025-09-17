Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Θα διεκδικήσω τρίτη θητεία, τον πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες

Σαφές μήνυμα σε όσους διακινούν διάφορα σενάρια σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί μετά τις επόμενες εκλογές έστειλε μέσω της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης – μετά τις επόμενες εκλογές – χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό, ο Κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούμε διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία», ενώ επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, τόνισε ότι «ο λαός ψηφίζει και κόμμα και πρωθυπουργό. Δεν τον εκλέγουν οι παράγοντες. Όλα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ο λαός θα κρίνει και εμένα», αν και παραδέχθηκε ότι η ΝΔ έχει χάσει μέρος της δύναμής της: «Είναι φυσιολογική η φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. Ναι, έπεσαν τα ποσοστά της ΝΔ, αλλά είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα», είπε και υπενθύμισε ότι «τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα».

Τσίπρας – Ανδρουλάκης

Όσον αφορά στο δίλημμα Ανδρουλάκης ή Τσίπρας για αντίπαλος, ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «τον κ. Ανδρουλάκη τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι από τα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα», προσθέτοντας δηκτικά ότι «ο κ. Τσίπρας σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που “καίγεται” στο ζέσταμα».

Ελληνοτουρκικά

Κατά τα λοιπά, αν και έσπευσε να υποβαθμίσει τη νέα ένταση που η Τουρκία μοιάζει να επιδιώκει στο Αιγαίο («Το είδατε να βγαίνει το Piri Reis; Το έχετε δει το Piri Reis;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά) εντούτοις φάνηκε έστω και εμμέσως να αναγνωρίζει ότι ελληνοτουρκικά βρίσκονται σε διαφορετική φάση από αυτή που βρίσκονταν προ καιρού, λέγοντας ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα “γκρίζων ζωνών”, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας». «Δεν ανησυχώ, αλλά δεν επαναπαύομαι», προσέθεσε, ενώ για ενδεχόμενη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αρκέστηκε να πει ότι «υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση».

Μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό υπερασπίστηκε τη «σκληρή γραμμή» Πλεύρη και σημείωσε ότι «η Κρήτη, πράγματι, έδωσε πολύ αυξημένες ροές. Εμείς τι κάναμε; Αναστείλαμε τις διαδικασίες ασύλου για τρεις μήνες, για να στείλουμε ένα μήνυμα στους διακινητές. Είχε αποτέλεσμα για έξι εβδομάδες; Σημαντικό. Είχαμε μία αύξηση για δύο μέρες; Είχαμε. Μπορεί να συνδέεται με γεωπολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη και με ενδεχόμενη δυσαρέσκεια κάποιων; Μπορεί», προσθέτοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι τόσο ζήτημα χρημάτων, όσο ζήτημα αποτελεσματικής αποτρεπτικής πολιτικής από την κυβέρνηση μας, που έστειλε ένα μήνυμα στους διακινητές ότι “δεν θα κάνετε εσείς κουμάντο στο ποιος μπαίνει στην πατρίδα μας”. Αυτό ουσιαστικά συνιστά και αλλαγή της Ευρώπης, την οποία επέβαλε η Ελλάδα, στη σωστή γραμμή».

Γάζα

Ερωτηθείς για τη νέα τραγωδία στη Γάζα με την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν το λέω πρώτη φορά. Το λέω και στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές, και στον Πρόεδρο του Ισραήλ», αν και αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία». Προσέθεσε, δε, ότι «πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν θα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και θα τα λέμε και δημόσια και κατ’ ιδίαν».

Μέτρα ΔΕΘ – ΦΠΑ – στεγαστικό

Όσον αφορά στα μέτρα που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας μέσα από μία πολύ γενναία, μόνιμη, αλλά ταυτόχρονα και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών, διότι αυτό ουσιαστικά συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία εξαγγείλαμε. Είχαμε στη διάθεσή μας να επιστρέψουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισ. ευρώ – στη συνέχεια μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ποσό, διότι η αντιπολίτευση επιμένει να αυξάνει πολύ τον λογαριασμό, χωρίς να μας εξηγεί από πού θα τον πληρώσει. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους».

Επέμεινε, δε, στην άρνησή του για μείωση του ΦΠΑ, λέγοντας ότι «η μείωση του ΦΠΑ, αν υποθέταμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% στα βασικά τρόφιμα, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει, διότι προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανείς και τα δύο. Και αν περνούσε όλη αυτή η μείωση, που έχω σοβαρή αμφιβολία αν θα περνούσε όλη η μείωση – η Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει ότι μόνο το 20% της μείωσης θα περνούσε τελικά, στην τελική τιμή -, το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα. Και να σας πω κάτι, η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους. Και ωφελεί και κάποιους ακόμα: τους τουρίστες, οι οποίοι συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, ειδικά το καλοκαίρι».

Απαντώντας, δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για «ματωμένα πλεονάσματα», ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα, παρότι τα μακροοικονομικά μας είναι εξαιρετικά υγιή, να έχει το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Έχουμε, λοιπόν, μία υποχρέωση, όχι για εμάς, για τις επόμενες γενιές, για τα νέα παιδιά, αυτό το χρέος να το μειώσουμε. Και ο μόνος τρόπος για να το μειώσουμε είναι να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα», τονίζοντας μάλιστα ότι «η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών».

Κάνοντας ειδική αναφορά στο στεγαστικό, ο πρωθυπουργός είπε ότι «βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή visa εδώ και πολύ καιρό. Άρα, το ζήτημα αυτό δεν αφορά ουσιαστικά τις μεγάλες πόλεις, διότι έχουμε αυξήσει το όριο στις 800.000 ευρώ. Στο Airbnb βάλαμε περιορισμούς σε τρία από τα διαμερίσματα της Αθήνας», προσθέτοντας ότι «φαίνεται, μέχρι στιγμής, γιατί δεν μπορούμε να ρίχνουμε τουφεκιές στον αέρα, ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να αποδώσουν. […] Όμως, αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με έναν νόμο και ένα άρθρο μπορεί να “παγώσει” τα ενοίκια ή να σταματήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Γι΄ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον “περάσουμε” στην ΑΑΔΕ», ενώ επέμεινε ότι για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη «δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή», και απέρριψε κατηγορίες ότι το Μαξίμου είχε εικόνα για το σκάνδαλο, λέγοντας ότι «αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας, είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του Μητσοτάκη

Ανησυχία για τις αυξημένες ροές από Λιβύη – Η ενημέρωση Πλεύρη στο ΚΥΣΕΑ και η «καυτή πατάτα» που κρατά ο Γεραπετρίτης

Εγκρίθηκε η 4η φρεγάτα από το ΚΥΣΕΑ