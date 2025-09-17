Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης μιλά σαν να κυβερνά άλλη χώρα – Δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

«Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε ξανά ότι ο πρωθυπουργός μιλά σαν να κυβερνά μια άλλη χώρα» αναφέρει η Νέα Αριστερά στο σχόλιό της για την συνέντευξη Μητσοτάκη στον Ant1.

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά ασκεί στον πρωθυπουργό σκληρή κριτική ότι «προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν αντέχεται».

Και χαρακτηρίζει εξοργιστική και ντροπιαστική την αναφορά του για τη Γάζα. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ολόκληρο το σχόλιο της Νέας Αριστεράς:

«Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε ξανά ότι ο πρωθυπουργός μιλά σαν να κυβερνά μια άλλη χώρα. Δεν καταλαβαίνει ούτε τη δυσβάσταχτη ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά, ούτε τα ενοίκια που πνίγουν τη νεολαία και τις οικογένειες.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές, που όμως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Αντί να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, υποβάθμισε μια υποστήριξη ανάσας, μιλώντας για «30 ευρώ το μήνα».

Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν αντέχεται. Επιλέγει να προστατεύει τα υπερκέρδη των ισχυρών, ενώ οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα.

Εξοργιστική και ντροπιαστική ήταν η τοποθέτησή του για την Παλαιστίνη: όταν ο ΟΗΕ μιλά για γενοκτονία στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να αρνηθεί ακόμη και να χρησιμοποιήσει τον όρο. Η στάση αυτή προσβάλλει την ιστορική παράδοση αλληλεγγύης του λαού μας, αγνοεί το διεθνές δίκαιο και βάζει τη χώρα στην πλευρά της συνενοχής.

Η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που βλέπει «χαρούμενα πρόσωπα», αλλά μια κυβέρνηση που θα σταθεί δίπλα στους πολλούς.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».

