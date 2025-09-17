«Όχι» σε νέα δίκη για τα αδέλφια Μενέντεζ – Δικαστής απέρριψε το αίτημα, παρά τα νέα στοιχεία για την κακοποίησή τους (videos)

Ένας δικαστής της Καλιφόρνια απέρριψε το αίτημα για νέα δίκη των Erik και Lyle Menendez, κλείνοντας έτσι έναν άλλο πιθανό δρόμο προς την ελευθερία για τους αδελφούς που έχουν εκτίσει πάνω από τρεις δεκαετίες φυλάκισης για τη δολοφονία των γονιών τους το 1989 στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς.

Η απόφαση που εξέδωσε τη Δευτέρα ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, William C. Ryan, έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόρριψη της αίτησης των αδελφών για αναστολή της ποινής τους.

Ο Ryan απέρριψε μια αίτηση που είχε υποβληθεί τον Μάιο τυ 2023 με την οποία τα αδέλφια ζητούσαν την επανεξέταση των καταδικαστικών τους αποφάσεων με βάση τα νέα στοιχεία που ενισχύουν το επιχείρημα ότι υπήρξαν κατ’ εξακολούθηση θύματα κακοποίησης και βιασμών από τον πατέρα τους.

Τα στοιχεία που ο δικαστής αναγνωρίζει ότι «επιβεβαιώνουν ελαφρώς» τους ισχυρισμούς ότι τα αδέλφια υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, δεν αναιρούν το γεγονός ότι οι δύο ενήργησαν με «προμελέτη και σκοπιμότητα» όταν διέπραξαν τους φόνους, σύμφωνα με την απόφαση.

«Τα στοιχεία που προβάλλουν εδώ δεν είναι τόσο πειστικά ώστε να δημιουργήσουν εύλογη αμφιβολία στο μυαλό τουλάχιστον ενός ενόρκου ή να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό της αυτοάμυνας», έγραψε ο δικαστής.

Τα νέα στοιχεία «δεν αποδεικνύουν ότι οι αδελφοί βίωσαν φόβο για επικείμενο κίνδυνο», ισχυρίζεται ο δικαστής, σύμφωνα με το υπόμνημα που εκδόθηκε από το δικαστήριο.

Ο Mark Geragos, δικηγόρος των αδελφών, δεν θέλησε να σχολιάσει αμέσως την απόφαση του δικαστή.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Nathan Hochman, επαίνεσε την απόφαση του Ryan, λέγοντας ότι ο δικαστής συμφώνησε με τους εισαγγελείς που υποστήριζαν ότι οι ισχυρισμοί της αίτησης ήταν ανεπαρκείς και αβάσιμοι. Ο Hochman δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι αναμένει οι αδελφοί να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του δικαστή.

«Και πιστεύω ότι τα εφετεία θα καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα με τον δικαστή Ryan και θα το κρίνουν εντελώς αβάσιμο», είπε.

Τα νέα στοιχεία περιελάμβαναν μια επιστολή που είχε γράψει ο Έρικ στον ξάδελφό του, στην οποία περιγράφει λεπτομερώς την κακοποίηση, καθώς και καταγγελίες ενός άνδρα ότι είχε βιαστεί από τον πατέρα των αδελφών, Χοσέ Μενέντεζ.

Ο Λάιλ, 57 ετών, και ο Έρικ, 54 ετών, μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης της Δευτέρας

Στη δημοσιότητα ηχητικά από τις ακροάσεις

Την ίδια ώρα, οι αξιωματούχοι των φυλακών της Καλιφόρνιας δημοσίευσαν ηχητικά από τις ακροάσεις για την αποφυλάκιση των Erik και Lyle Menendez.

Τον Αύγουστο, οι κρατικοί αξιωματούχοι απέρριψαν την πρώτη αίτηση αποφυλάκισης των αδελφών Menendez, αλλά φάνηκαν να δείχνουν κάποιας μορφής «επιείκεια» επιβάλλοντας την ελάχιστη περίοδο απόρριψης τριών ετών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Σωφρονισμού και Αποκατάστασης της Καλιφόρνια, ο νόμος της πολιτείας απαιτεί από την επιτροπή αποφυλάκισης να προγραμματίσει άλλη ακρόαση σε τρία, πέντε, επτά, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια.

Μεγάλο μέρος της διαδικασίας επικεντρώθηκε στο ποινικό μητρώο των δύο αδελφών. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Erik, η επιτροπή αναστολών ανέφερε τη «συμπεριφορά του στη φυλακή» ως τον κύριο λόγο για την απόρριψη της αίτησής του και επεσήμαναν ότι οι παραβάσεις του θα οδηγούσαν σε πενταετή άρνηση αντί για την τριετή άρνηση που αποφάσισαν.

Τα αδέλφια απέκτησαν το δικαίωμα για αίτημα αποφυλάκισης μετά τη μείωση της ποινής τους, τον περασμένο Μάιο.

Όταν η επιτροπή αναστολής ρώτησε τον Erik σχετικά με τη συμπεριφορά του, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε επιδεινώσει τα προβλήματα με καβγάδες στη φυλακή.

«Ήταν μια περίοδος της φυλάκισής μου κατά την οποία δεχόμουν συχνά εκφοβισμό και, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», είπε ο Έρικ. «Τώρα που το σκέφτομαι, μου φαίνεται γελοίο».

Ο Έρικ ρωτήθηκε επίσης για τη χρήση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, της ηρωίνης και της μαριχουάνας.

«Άρχισα να χρησιμοποιώ μαριχουάνα λόγω της νόσου του Crohn που πάσχω», είπε ο Έρικ. «Αλλά τη χρησιμοποιούσα επειδή ήμουν δυστυχισμένος. Ήμουν καταθλιπτικός».

Και οι δύο αδελφοί παραδέχτηκαν ότι παραβίασαν τους κανόνες της φυλακής σχετικά με τη χρήση υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Ο Lyle είπε ότι τα χρησιμοποιούσε για να μιλάει με τη γυναίκα του και για την κοινοτική του εργασία.

«Στο μυαλό μου, τα χρησιμοποιούσα για καλούς σκοπούς και δεν τα χρησιμοποιούσα για κάτι που θεωρούσα εγκληματικό», είπε ο Lyle. «Εκείνη τη στιγμή, δεν πιστεύεις ότι βλάπτει κανέναν».

Ο Erik είπε ότι πλήρωσε περίπου 1.000 δολάρια για κάθε ένα από τα κινητά του τηλέφωνα. Τα χρησιμοποιούσε για να μιλάει με τη γυναίκα του, να βλέπει βίντεο στο Youtube και πορνογραφία.

«Δεν πίστευα, και δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να πιστέψει, ότι θα μπορούσα ποτέ να βγω από τη φυλακή», είπε. «Πίστευα ότι θα πέθαινα στη φυλακή».

Οι αδελφοί υποστηρίζουν επί δεκαετίες ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα, αφού υπέφεραν για χρόνια από σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση από τους γονείς τους.

Ο δικηγόρος των αδελφών Μενέντεζ, Μαρκ Γκεράγκος, και αρκετά μέλη της οικογένειας δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οι αδελφοί έχουν αλλάξει μετά από τα περισσότερα από 30 χρόνια που πέρασαν στη φυλακή.

Τα δύο αδέλφια θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ξανά αίτηση για αποφυλάκιση σε τρία χρόνια.

Η μόνη άλλη ευκαιρία για αποφυλάκιση νωρίτερα είναι αν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, τους απονείμει χάρη…

