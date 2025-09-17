Πιερρακάκης: Από τα μέτρα της κυβέρνησης ωφελούνται όλοι οι πολίτες

Τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει την ωφέλεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου στην εκπομπή «10 Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού Open. Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Ο Yπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «ακούω τους πολίτες σε βάθος. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το παν για να τους στηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που προκύπτει και αξιολογούμε τις προτεραιότητες».

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι, με την άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και με τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, η κυβέρνηση στήνει αναχώματα στην ακρίβεια. Εξήγησε το όφελος που θα έχουν τα μέτρα σε όλους και ειδικά σε νέους, οικογένειες, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα των συνταξιούχων. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός:«Συνταξιούχος που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ θα κερδίσει 600 ευρώ το χρόνο από τα συνολικά μέτρα».

Ακολουθούν βασικά σημεία από τη συνέντευξη στο Open:

Τι κερδίζουν οι πολίτες από τις φορολογικές ελαφρύνσεις

«Όλοι κερδίζουν από τα μέτρα. Ένας νέος κάτω των 25 ετών που έχει 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα θα κερδίσει 200 ευρώ το μήνα. Αν είναι ηλικίας 26 με 30 ετών, θα κερδίσει 100 ευρώ το μήνα. Οι πολύτεκνοι ωφελούνται με δύο μισθούς ανά γονέα. Ειδικά για τους πολύτεκνους το ποσό είναι γενναίο».

Μέτρα για τους συνταξιούχους

«Αν υπάρχει μια κυβέρνηση που έδωσε ελπίδα στους συνταξιούχους, είναι αυτή. Με τους συνταξιούχους και την ενίσχυση των 250 ευρώ ξεκινήσαμε τις ανακοινώσεις την Τρίτη του Πάσχα, που ήταν μέρος ενός πακέτου 1,1 δισ. ευρώ. Τώρα επιχειρούμε να τους ενισχύσουμε περαιτέρω με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, τη νέα αύξηση στις συντάξεις, αλλά και μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Επίσης, είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει δώσει ήδη 10% αυξήσεις στις συντάξεις.

Εγώ δεν θα σας πω ότι είναι αρκετά. Θα σας πω ότι είναι ένα πρώτο βήμα, ό,τι αντέχει η οικονομία και ό,τι επιτρέπει η οικονομία».

Ακρίβεια

«Στηρίζουμε συνολικά τα νοικοκυριά και το εισόδημά τους. Από εκεί και πέρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν ως στόχο να συγκρατήσουν τις τιμές εκεί όπου πραγματικά ο ελεγκτικός μηχανισμός παίζει ρόλο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες. Έχουμε ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τον έναν μετά τον άλλον, και βλέπετε την Ανεξάρτητη Αρχή που πάμε να δημιουργήσουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Άλλο αυτό και άλλο να δημιουργήσουμε στον κόσμο την πλαστή πεποίθηση ότι υπάρχουν κυβερνήσεις στον δυτικό κόσμο οι οποίες ελέγχουν τις τιμές πλήρως στα ράφια».

«Τον Νοέμβριο, το 80% των ενοικιαστών θα δουν ένα ενοίκιο πίσω. Όμως θα κάνουμε κι άλλα για να λύσουμε το μείζον στεγαστικό πρόβλημα, γιατί είναι μεγάλο».

Μειώσεις ΦΠΑ – Το δίλημμα στο οποίο απαντήσαμε

«Δεν μπορείς να κάνεις κάθε φορά μια πολιτική για όλα. Γιατί τότε καταλήγεις να μην κάνεις τίποτα. Σε συνάρτηση με την κουβέντα για το ΦΠΑ, είχε ακουστεί πάρα πολύ το θέμα μείωσης του ΦΠΑ. Αυτό ήταν όμως το δίλημμα που είχαμε εμείς, να ξέρετε, μπροστά μας. Γιατί ακούγαμε: “Μειώστε το ΦΠΑ για να στηρίξετε το ζήτημα της ακρίβειας”. Εγώ θα σας πω ότι για το οικονομικό επιτελείο και για εμάς το να δώσεις τα χρήματα αδιαμεσολάβητα, απευθείας στον κόσμο, είναι η καλύτερη πολιτική έμμεσης στήριξης του εισοδήματος».

Το δόγμα του ΠΑΣΟΚ είναι «λεφτά υπάρχουν»

«Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει στο δόγμα του “λεφτά υπάρχουν” και είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τη χώρα. Τα χρήματα που εμείς δίνουμε είναι 1,76 δισ. ευρώ. Τα δίνουμε απευθείας στον κόσμο για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό θα έκανε ο οποιοσδήποτε εχέφρων άνθρωπος εάν είχε μπροστά του τη συγκεκριμένη δυνατότητα».

«Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα. Εγώ ξέρετε ποια κουβέντα θα ήθελα πολύ να κάνω; Ένα debate με κάποιον από το ΠΑΣΟΚ που θα πει “εγώ δεν θα έκανα αυτό που κάνετε εσείς, θα έκανα εκείνο”».

«Είμαστε η κυβέρνηση που πιάνουμε τη φοροδιαφυγή»

«Αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει πιάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της φοροδιαφυγής μέχρι σήμερα, είναι αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι αντικειμενικότατο. Έξι μήνες είμαι υπουργός Οικονομικών, μπήκα στο πρώτο μου Eurogroup και στο πρώτο μου ECOFIN και άκουγα συγχαρητήρια για το ότι η Ελλάδα πλέον έχει πιάσει μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής».

Με έναν νόμο και ένα άρθρο δεν λύνονται τα προβλήματα

«Μειώσαμε 83 φόρους, αλλά δεν θα δεσμευτούμε σήμερα για το ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες επιλογές όταν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Όλα τα εξετάζουμε, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτόμυαλοι, γιατί ξέρουμε ότι όλα τα προβλήματα είναι εκεί. Υπάρχει κόσμος που πρέπει να στηριχθεί. Στοιχήματα πρέπει να κερδηθούν. Προβλήματα πρέπει να λυθούν.

Το σημαντικό για εμάς είναι αυτό να γίνει αποτελεσματικά. Έχεις δίλημμα όταν έχεις περιορισμένο ποσό. Δεν υπάρχει το άπειρο στη ζωή. Όσο κι αν θέλουν κάποιοι να υπάρχει το άπειρο. Αυτοί που είπαν στον κόσμο ότι υπήρχε το άπειρο, ξέρετε ποιοι ήταν; Αυτοί που οδήγησαν στο πρόβλημα. Δυστυχώς, με έναν νόμο και ένα άρθρο δεν λύνονται τα προβλήματα του κόσμου. Όροφο τον όροφο λύνονται. Με δουλειά κάθε χρόνο. Και η δουλειά αυτής της γενιάς, για να το κλείσω, είναι να μη στείλει το λογαριασμό στην επόμενη, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες».

Για την προσχώρηση του Α. Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

«Τα προβλήματα του κόσμου δεν έχουν παραδοσιακού τύπου χρώμα, δεν πιστεύω τόσο πολύ στην παλιά πολιτική γεωγραφία. Ο κόσμος θέλει να δει λύσεις στα προβλήματά του. Εγώ χαίρομαι όταν έρχεται ένας άνθρωπος να προσθέσει με την εμπειρία του, με τη διαδρομή του, να συστρατευθεί και να ενταχθεί σε μία ευρύτερη διαδρομή λύσεων στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι δεν εκτιμώ; Δεν εκτιμώ τον ναρκισσισμό των μικρών διαφορών.

Είναι ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά το έχουμε δει πολύ έντονα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αυτές τις μικροδιαφωνίες που καθημερινά έχουμε στο κοινοβούλιο και που μόλις κλείσουν οι κάμερες και τα φώτα, οι συμφωνίες αυξάνονται κατά τουλάχιστον 50%. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται σε πραγματικά δεδομένα».

Η πολιτική είναι συνθήκη προοπτικής

«Η πολιτική για εμένα δεν είναι συνθήκη καταγωγής, είναι συνθήκη προοπτικής. Και για τη χώρα το μέλλον της είναι συνθήκη προοπτικής. Γενικά, το πολιτικό σύστημα της χώρας πρέπει να προσθέτει και να πολλαπλασιάζει, αντί να αφαιρεί και να διαιρεί. Οτιδήποτε άλλο το αντιλαμβάνομαι και με μια διάσταση που μας μικραίνει».

