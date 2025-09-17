search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.09.2025 14:18

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

piri reis ploio toyrkia

Αφού επί ώρες η ελληνική κυβέρνηση έδινε την εντύπωση ότι «απαντά» με μεγάλη στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο στην κινηση της Άγκυρας να βγάλει για έρευνες σε μία ευρεία θαλάσσια περιοχή, μεταξύ πολλών νησιών μας, το ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις, τελικά άλλαξε τακτική.

Με δηλώσεις του Νίκου Δένδια, αλλά και διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, πέφτουν οι τόνοι και καταβάλλεται σαφής προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μάλιστα, για να πείσει η κυβέρνηση ότι δεν την απασχολεί η κίνηση του τουρκικού πλοίου και πως αυτό δεν συνιστά «απειλή» καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωσε ότι το θέμα δεν απασχόλησε καν τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το μεσημέρι της Τετάρτης.

Αμέσως μετά ο υπουργός Άμυνας αποσύνδεσε την άσκηση που κάνουν από το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις με το θέμα της παρουσίας του τουρκικού πλοίου, αναφέροντας στους δημοσιογράφους «δείτε μια φωτογραφία του Πάρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ» – εννοώντας ότι πρόκειται για ένα… παλαιό σκάφος, που δεν μπορεί να ανησυχεί την κυβέρνηση.

«Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες και η διάθεση του μεγάρου Μαξίμου είναι να αποφορτιστεί το όλο θέμα και να μην δοθεί η εικόνα ότι στην Αθήνα υπάρχει συναγερμός ή πανικός.

Και αυτό διότι, μεταξύ των άλλων ή κυρίως για αυτό, επίκειται συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συνάντηση δεν έχει «φιξαριστεί» και μάλλον θεωρείται επισφαλής εάν κλιμακωθεί η ένταση στο Αιγαίο.

Η κυβέρνηση εκτίμησε, σύμφωνα με παρατηρητές, ότι θα χρεώνονταν ναυάγιο μίας συνάντησης, εάν τροφοδοτούσε υψηλούς τόνους για τα όσα γίνονται στο Αιγαίο.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ:

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σημαίνει ενδυνάμωση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε επίσης ότι «η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει στην Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3