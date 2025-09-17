Σίσσυ Χρηστίδου: Για χρόνια κουβαλούσα το φορτίο του «καλού κοριτσιού» – Τώρα προσπαθώ να το πετάξω από πάνω μου

Πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ και απαλλαγμένη από κάθε φορτίο που τη βάραινε μέχρι σήμερα δηλώνει η Σίσσυ Χρηστίδου, επισημαίνοντας ότι αν και δύσκολα, τα τελευταία χρόνια τη βοήθησαν να εξελιχθεί όσο ποτέ ως άνθρωπος.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! και λίγο πριν από την πρεμιέρα της στο MEGA, η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι!», επισήμανε ότι αυτό συνέβη όταν έμαθε να θέτει όρια και να μην βάζει πίσω τον εαυτό της, ώστε να είναι καλά όλοι οι γύρω της.

«Η δεκαετία των 40 για μένα σίγουρα είναι η πιο συνειδητοποιημένη. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβη λόγω των εμπειριών που είχα ή λόγω της ηλικίας – πιθανό το πρώτο θα έλεγα. Από τα 38 και μέχρι τώρα ήταν αρκετά δύσκολα χρόνια για μένα. Μέσα σε αυτό το διάστημα εξελίχθηκα περισσότερο ως άνθρωπος από όλα μαζί τα 38 χρόνια που είχαν προηγηθεί. Είμαι ένας τελείως άλλος άνθρωπος σε σχέση με τα 38 μου» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Για πολλά χρόνια κουβαλούσα το φορτίο του “καλού κοριτσιού” και τώρα προσπαθώ να το πετάξω από πάνω μου. Πάντα προσπαθούσα να είναι όλοι γύρω μου χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, βάζοντας πολλές φορές πίσω τον εαυτό μου για να είναι όλοι οι άλλοι καλά. Έπρεπε να εκπαιδευτώ να λέω «όχι», να βάζω όρια. Δεν έβαζα κανένα όριο στους άλλους, μπορούσες να περπατήσεις πάνω μου. Θα σε άφηνα να με καταπιείς, ειδικά αν σε αγαπούσα. Είμαι πολύ συμφιλιωμένη με τον εαυτό μου και πλέον είμαι στην καλύτερη φάση που έχω υπάρξει».

