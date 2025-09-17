Το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα όπλων που χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.
Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.
Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.
