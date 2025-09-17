search
ΚΟΣΜΟΣ

17.09.2025 16:11

Το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα όπλων που χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους

17.09.2025 16:11
ukraine new

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.

gaza-paidia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η έκθεση του ΟΗΕ για τη Γάζα: Αφόρητες οι συνθήκες διαβίωσης – Το τραύμα για τα παιδιά θα διαρκέσει για πάντα

ktinotrofoi_larisa_1709_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα» – Κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν στην περιφέρεια για την ευλογιά (photos/videos)

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Iωάννινα: Ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικό του, συνελήφθη ο 16χρονος δράστης

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα όπλων που χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους

gaza-23723
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία: Σφάζει πάνω από 100 Παλαιστίνιους την ημέρα – Δίχως τέλος ο ξεριζωμός

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

