Επίθεση Μαρινάκη σε ΠΑΣΟΚ – Ανδρουλάκη: «Ας κοιταχτεί στον καθρέφτη»

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ.

Στη διάρκεια του briefing, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε για τη νέα «μεταγραφή» ότι «οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και έρχονται στη ΝΔ. Με την πορεία τους, τη διαδρομή τους, το βιογραφικό τους και την παρουσία τους έρχονται εκείνοι στη ΝΔ, δικαιώνοντας όλα όσα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια» και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να «κοιταχθεί στον καθρέφτη και να δει αν στελέχη του τα οποία χωρούσαν στο ΠΑΣΟΚ πριν από 10-15 χρόνια, τώρα δεν χωράνε σε ένα κόμμα που συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα υπόλοιπα κομματίδια, που όλα μαζί πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα του 2015. Το ΠΑΣΟΚ τότε δεν ήταν σε εκείνη τη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Ας αναλογιστεί αν ένα κόμμα με κοινοβουλευτική παράδοση θα ψήφιζε – όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη – “παρών” στην παραπομπή βουλευτών».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του και με αφορμή τις θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΦΠΑ, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «νομίζω ότι όταν λες πάρα πολλά πράγματα, με πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές, κάποια στιγμή πέφτεις στην παγίδα που εσύ ο ίδιος έχεις στήσει. Αν δεν έχεις ένα καθαρό συνεκτικό αφήγημα, εν προκειμένω ως προς την οικονομική σου πολιτική, με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία κοστίζουν ένα συγκεκριμένο ποσό και προσπαθείς να πεις τα πάντα στους πάντες, πέφτεις και εσύ ο ίδιος στην παγίδα των αντιφάσεων που έχεις προκαλέσει, με τα πολλά διαφορετικά τα οποία έχεις πει. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ».

Κατηγόρησε, δε, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «το δημοσιονομικό κόστος που είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πάλι το υπολόγισε σε μια λογική εντελώς αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι σήμερα σε συνέντευξή του επέμενε ότι ο 13ος μισθός υπολογίζεται με βάση το καθαρό του κόστος και όχι το μικτό κόστος, ενώ έχουμε παραθέσει σε συγκεκριμένο σημείο της έκθεσης της Κομισιόν που υποχρεώνει τα κράτη – μέλη να κοστολογούν ένα μέτρο με βάση το μεικτό κόστος. Ήταν ευρωβουλευτής τόσα χρόνια. Ας πάει να ρωτήσει πως κοστολογούνται τα μέτρα και ειλικρινά το λέμε, εάν πάρει κάτι διαφορετικό ως οδηγία – μακάρι να τα καταφέρει, να καταφέρουμε να δώσουμε και παραπάνω».

