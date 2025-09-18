Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν σεξ; Ο ρόλος των γονιδίων

Είναι γεγονός ότι το σεξ είναι πολύ σημαντικό στη ζωή των ανθρώπων, καθώς προσφέρει μια σειρά από οφέλη τόσο στη σωματική υγεία όσο και την ψυχική ισορροπία. Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους που δεν κάνουν σεξ;

Σε μια νέα μελέτη, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, ο Μπρένταν Ζίτς, και οι συνάδελφοί του εξέτασαν τις διαφορές μεταξύ ώριμων ενηλίκων που δεν είχαν κάνει ποτέ σεξ και εκείνων που είχαν.

«Διαπιστώσαμε ότι η έλλειψη σεξουαλικής επαφής σχετίζεται με μια σειρά γενετικών, περιβαλλοντικών, σωματικών και ψυχικών παραγόντων – αλλά πολλά παραμένουν ασαφή» εξηγεί ο Ζιτς σε άρθρο του στο The Conversation.

Ζωή …άνευ

Μερικοί άνθρωποι – που ονομάζονται «ασέξουαλ» – απλώς δεν επιθυμούν να έχουν σεξουαλικές επαφές.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να έχουν αλλά δεν μπορούν να βρουν κατάλληλους και πρόθυμους συντρόφους μπορεί να είναι ευάλωτοι σε κακή ψυχική υγεία. Νιώθουν περισσότερη μοναξιά, κοινωνική αμηχανία, ενώ μπορεί να έχουν και οικονομικά μειονεκτήματα (για παράδειγμα, λόγω μη συμβίωσης με κάποιον σύντροφο).

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα από περίπου 400.000 κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας μεταξύ 39 και 73 ετών, και άλλους 13.500 κατοίκους της Αυστραλίας ηλικίας μεταξύ 18 και 89 ετών. Περίπου το 1% δεν είχαν κάνει σεξ.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ της έλλειψης σεξουαλικών επαφών και των γονιδίων, του κοινωνικού περιβάλλοντος και διαφόρων σωματικών, γνωστικών, χαρακτηριστικών προσωπικότητας και ψυχικής υγείας.

Ανισότητα εισοδήματος και στερεότυπα

Σύμφωνα με τον Μπρένταν Ζίτς, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες που δεν έχουν σεξουαλική ζωή τείνουν να ζουν σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου με σχετικά λιγότερες γυναίκες.

Επίσης, η έλλειψη σεξουαλικών επαφών είναι πιο συχνή σε περιοχές που η ανισότητα στα εισοδήματα είναι πιο έντονη, ανεξαρτήτως φύλου.

Τα άτομα χωρίς σεξουαλική ζωή έτειναν να αισθάνονται πιο νευρικά, μοναχικά και λιγότερο χαρούμενα, και είχαν λιγότερες επισκέψεις από φίλους και συγγενείς. Ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να έχουν κάποιον να εμπιστευτούν ή να πιστεύουν ότι η ζωή έχει νόημα.

Όσοι δεν είχαν κάνει ποτέ σεξ, έτειναν να χρησιμοποιούν λιγότερο ναρκωτικά και αλκοόλ, να είναι πιο μορφωμένοι και να έχουν αρχίσει να φορούν γυαλιά από νεότερη ηλικία.

Οι άνδρες με μικρότερη μυϊκή μάζα (ειδικότερο στο άνω μέρος του σώματος) ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν κάνει σεξ.

Το συνολικό μοτίβο που παρατηρήθηκε μεταξύ των «ασέξουαλ» ανθρώπων: έξυπνοι, ακαδημαϊκά επιτυχημένοι, με λιγότερη σωματική δύναμη και μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η χρήση γυαλιών σε νεαρή ηλικία και άλλα στερεότυπα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους «σπασίκλες», μπορεί να διαταράξουν τις εμπειρίες των εφήβων και αυτί με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει την ερωτική αυτοπεποίθηση κάποιου στην ενήλικη ζωή.

Γονιδιακή συσχέτιση

Η ανάλυση του γονιδιώματος αποκάλυψε ότι οι γενετικοί παράγοντες εξηγούν περίπου 15% της διαφοροποίησης στο αν ένα άτομο έχει ή όχι σεξουαλικές εμπειρίες. Δεν εντοπίστηκε κάποιο συγκεκριμένο γονίδιο που να εξηγεί την πλήρη αποχή από τις σεξουαλικές επαφές, αλλά πολλοί μικροί παράγοντες, που συνδυαστικά παίζουν ρόλο.

Σημαντικές γενετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν με την εκπαίδευση, τη νοημοσύνη και την εσωστρέφεια, ενώ καταγράφηκαν θετικές συνδέσεις με τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και τη νευρική ανορεξία. Αντίθετα, υπήρχε αρνητική συσχέτιση με την κατάθλιψη, το άγχος, τη χρήση ουσιών και τη ΔΕΠΥ.

Οι δυσδιάκριτες αιτίες

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι είναι δύσκολο να διακριθεί αν η σεξουαλική ζωή επηρεάζει την ψυχική υγεία, ή αν η ψυχική υγεία επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή. Ίσως πρόκειται για μια σχέση αμφίδρομη, με πολλούς παράγοντες που «μπαίνουν στη μέση» και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη διάκριση, και έτσι τους τρόπους παρέμβασης/αντιμετώπισης.

Η έλλειψη σεξουαλικής επαφής μπορεί να προκαλέσει δυστυχία, αλλά η δυστυχία από την μεριά της, μπορεί επίσης να δυσκολέψει την εύρεση συντρόφου.

«Η μελέτη μας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την κατανόηση της έλλειψης σεξουαλικών επαφών που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων, περιβάλλοντος, σεξουαλικότητας και πολιτισμού.» καταλήγει ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ Μπρένταν Ζίτς.

