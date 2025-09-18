Η ισοπέδωση της Γάζας – Η Επιτροπή του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι το 83% των θυμάτων είναι άμαχοι

Έξι ημέρες μετά το ισραηλινό χτύπημα στην Ντόχα, που επιδείνωσε τις ισραηλινο-καταριανές σχέσεις και κλόνισε την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου προς την κυβέρνηση Τραμπ, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για την έναρξη της πολυσυζητημένης χερσαίας εκκαθαριστικής επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Όπως αναφέρουν οι «Times of Israel», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της δίκης του για διαφθορά, όπου ζήτησε να εξαιρεθεί από την προγραμματισμένη κατάθεσή του λόγω των «σημαντικών γεγονότων». Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε ότι «το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα», με υποκινητές τον Νετανιάχου και Εβραίους αξιωματούχους, την οποία απέρριψε η ισραηλινή κυβέρνηση. Η έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει ότι το 83% των θυμάτων στη Γάζα είναι άμαχοι.

Η εκκένωση συνεχίζεται

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν την αμφιλεγόμενη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, παρότι η έναρξή της αναμενόταν μερικές εβδομάδες αργότερα. Ισραηλινές πηγές υπολογίζουν ότι περίπου 350.000 Παλαιστίνιοι (περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού της Γάζας) εγκατέλειψαν την πόλη μέχρι την Τετάρτη και κατευθύνθηκαν μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν νοτίως του χειμάρρου Γουάντι, χωρίς να γνωρίζουν πότε και εάν θα επιστρέψουν στις εστίες τους.

Πολλοί Παλαιστίνιοι, εξαντλημένοι από τον επαναλαμβανόμενο εκτοπισμό κατά τη διάρκεια του 23μηνου πολέμου, δήλωσαν ότι δεν θα εγκαταλείψουν την πόλη, ενώ άλλοι παραπονέθηκαν ότι η μετακίνησή τους είναι δαπανηρή και ο χώρος προορισμού είναι περιορισμένος στο υπερπλήρες νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Πριν συμπληρωθούν τα δύο πρώτα 24ωρα, μάρτυρες τοπικοί γιατροί ανέφεραν δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους. Ο ισραηλινός στρατός έχει εκτιμήσει ότι υπάρχουν περίπου 3.000 μαχητές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, καθώς και έως 600.000 άμαχοι Παλαιστίνιοι που δεν έχουν απομακρυνθεί. Επομένως, μετά το πέρας της επιχείρησης σε μερικές εβδομάδες, αναμένεται να πολλαπλασιαστούν οι απώλειες των Παλαιστίνιων πολιτών.

Ανάπτυξη ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα

Οι IDF άρχισαν να καταστρέφουν τις υποδομές της Χαμάς με πυρά πυροβολικού, αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επιθετικά drones, τηλεκατευθυνόμενα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) γεμάτα με εκρηκτικά και μπουλντόζες.

Ήδη, μέχρι την Τετάρτη, εντός της πόλης της Γάζας είχαν αναπτυχθεί δύο Μεραρχίες των IDF και αναμενόταν άλλη μια. Η 162η και η 98η Μεραρχία επιχειρούν εντός της πόλης της Γάζας, ενώ αναμένεται και η συμμετοχή της 36ης Μεραρχίας. Πέραν αυτών, η 99η Μεραρχία διεξάγει επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα, ενώ η 143η (Μεραρχία της Γάζας) επιχειρεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η εξουδετέρωση της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων, που υπολογίζονται σε περίπου 20 ζωντανούς. Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει και ελέγχει περισσότερο από το 75% της Λωρίδας.

Η Αίγυπτος, που για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια αποκάλεσε «εχθρό» το Ισραήλ, έχει αναπτύξει περίπου 40.000 στρατιώτες στα νότια σύνορα της Λωρίδας, καθότι ανησυχεί για πιθανή εισροή Παλαιστινίων στο Σινά.

Η επόμενη μέρα

Η απελπιστική κατάσταση στη Γάζα και οι επιδεινούμενες σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή. Το σενάριο για την κατάσταση στη Γάζα την επόμενη μέρα είναι απαισιόδοξο.

Η χερσαία επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» θα συνεχιστεί χωρίς να υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας. Οι απώλειες των αμάχων θα πολλαπλασιάζονται, ενώ οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα παραμένουν στοιβαγμένοι στη νότια Λωρίδα. Η διεθνής πίεση θα αυξάνεται, αλλά η διπλωματία θα παραμένει άκαρπη.

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

