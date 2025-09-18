Καφές από… χρυσάφι: Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 χρόνων η τιμή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απλησίαστος γίνεται ο καφές, με τις τιμές του να εκτοξεύονται διεθνώς στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών.
Με τις συνεχείς ανατιμήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τιμή του καφέ έχει αυξηθεί από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον φετινό Αύγουστο κατά 18,5%.
Η ξηρασία στη Βραζιλία, οι αμερικανικοί δασμοί στις προμήθειες της Νότιας Αμερικής, αλλά και η συρρίκνωση των αποθεμάτων αναμένεται να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές, φθάνοντας και το 50%, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από τις αρχές Αυγούστου.
Από την πλευρά της, η Ελληνική Ένωση Καφέ ζητά κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ οι καταναλωτές είτε πίνουν λιγότερο καφέ, είτε «καταφεύγουν» σε αυτούς των σούπερ μάρκετ.
