search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 10:47

Καφές από… χρυσάφι: Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 χρόνων η τιμή του

18.09.2025 10:47
kafes_new

Απλησίαστος γίνεται ο καφές, με τις τιμές του να εκτοξεύονται διεθνώς στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών.

Με τις συνεχείς ανατιμήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τιμή του καφέ έχει αυξηθεί από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον φετινό Αύγουστο κατά 18,5%.

Η ξηρασία στη Βραζιλία, οι αμερικανικοί δασμοί στις προμήθειες της Νότιας Αμερικής, αλλά και η συρρίκνωση των αποθεμάτων αναμένεται να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές, φθάνοντας και το 50%, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από τις αρχές Αυγούστου.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Ένωση Καφέ ζητά κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ οι καταναλωτές είτε πίνουν λιγότερο καφέ, είτε «καταφεύγουν» σε αυτούς των σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Επιτέλους ελεύθεροι! Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis-malamas_1509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

mazonakis-kousoulos-new
MEDIA

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

macrons_1809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει «επιστημονικά στοιχεία» σε δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

trump-kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών μετά την δολοφονία Κερκ – Ο Τραμπ και η MAGA φιμώνουν τον Κίμελ στο όνομα του… free speech

ethniki asfalistiki
BUSINESS

Εθνική Ασφαλιστική: Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των εταιρειών Elysee του ομίλου Συγγελίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 11:59
giannis-malamas_1509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

mazonakis-kousoulos-new
MEDIA

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

macrons_1809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει «επιστημονικά στοιχεία» σε δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

1 / 3