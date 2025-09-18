Μόνος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ο Μητσοτάκης όσο ο Τσίπρας δεν “τραβάει” στους κεντρώους

“Ο κόσμος του κέντρου θέλει μετριοπάθεια, ανάπτυξη, διαφάνεια, ισχυρούς θεσμούς, λύσεις για τη μεσαία τάξη, μεταρρυθμίσεις. Αυτά που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και που έχει υπονομεύσει με την πολιτική της η Νέα Δημοκρατία” δήλωσε στον απόηχο της μετακίνησης Λοβέρδου στη ΝΔ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η τοποθέτηση αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν καθώς στοχευμένα στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να αποδομήσουν τα κύρια στοιχεία πρόσδεσης της ΝΔ με τους κεντρώους ψηφοφόρους που προέρχονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την μεσαία τάξη.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μετά την συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ΠΑΣΟΚ εστίασαν στην τοποθέτηση του για την φορολογία, όπου ανέφερε ότι δεν του αρέσει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία. Στην Χαριλάου Τρικούπη φρόντισαν να θυμίσουν τους φόρους που θέσπισε η κυβέρνηση για την τεκμαρτή φορολόγηση επιβαρύνοντας κυρίως επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Εστίασαν επίσης στην εξαίρεση όσων δηλώνουν έως 10.000 ευρώ από τις φοροελαφρύνσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση μετά την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ-1 τονίζεται η διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποδίδουν πλήρως συντονισμένα δύο χαρακτηριστικά αυτό της αλαζονείας και της ασυδοσίας. Εκτιμούν ότι όσο περισσότερο συνδέεται με αλαζονικές συμπεριφορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο περισσότερο αποδυναμώνεται.

Κεντρώοι ψηφοφόροι από την μεσαία τάξη ο στόχος του ΠΑΣΟΚ

Από τους συμβολισμούς με πρόσωπα που έχουν ειδικό βάρος στη δεξαμενή του κέντρου όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Σταύρος Μπένος και ο Τάσος Γιαννίτσης στο ΠΑΣΟΚ περνούν πλέον στη στοχευμένη επίθεση στα τρωτά σημεία της κυβέρνησης που αφορούν την μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τα πιο χαμηλά οικονομικά κλιμάκια της.

Ο προσδιορισμός του ΠΑΣΟΚ ως κόμμα των μικρομεσαίων στη ΔΕΘ από τον Νίκο Ανδρουλάκη είχε ακριβώς αυτό τον στόχο, να απευθυνθεί σε ένα κοινό που δεν έχει ιδεολογικούς δεσμούς με την ΝΔ και που πλέον έχει απογοητευθεί από την ταχύτητα που εξανεμίζεται ο μισθός του μέσα στο μήνα και από σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αδύναμο στο κέντρο θεωρούν τον Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ

Τα “χτυπήματα” στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την διεκδίκηση της δεξαμενής του κέντρου, δεν είναι τα μόνα καθώς στο ΠΑΣΟΚ ειδικά αυτή την δεξαμενή ψηφοφόρων δεν επιθυμούν να την ακουμπήσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τα στοιχεία της χθεσινής δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ ήταν ενθαρρυντικά για την Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με ποσοστό 28% απέναντι στο 19% του Νίκου Ανδρουλάκη στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, στο κέντρο όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει την προτίμηση του 28% έναντι 12% του Αλέξη Τσίπρα. Όταν το ερώτημα τίθεται μεταξύ των σημερινών πολιτικών αρχηγών ο Νίκος Ανδρουλάκης παίρνει 31% στους κεντρώους ψηφοφόρους και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12%.

Με αυτά τα δεδομένα στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη επιθυμούν ο κύκλος των δημοσκοπήσεων μετά την ΔΕΘ που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες να ολοκληρωθεί με το ΠΑΣΟΚ να παίρνει δυνάμεις από την κυβέρνηση και να κόβει τον δρόμο του Αλέξη Τσίπρα στο κέντρο προκειμένου το εγχείρημα του να φρενάρει σε χαμηλά ποσοστά.

