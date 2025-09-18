Νεαρή Ρωσίδα πούλησε… την ψυχή της για μια συλλογή από κούκλες Labubu – Πώς αντέδρασε η εκκλησία

Την ψυχή της πούλησε κυριολεκτικά μια νεαρή Ρωσίδα για 100.000 ρούβλια (1.180 δολάρια), τα οποία χρησιμοποίησε για να αγοράσει μια συλλογή κούκλων Labubu και ένα εισιτήριο συναυλίας, σε ένα αμφιλεγόμενο κοινωνικό πείραμα.

Το περιστατικό ξεκίνησε ως αστείο από έναν ειδικό μάρκετινγκ που αυτοπροσδιορίστηκε ως Dmitri στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο Telegram. Δημοσίευσε μια αγγελία που προσέφερε να πληρώσει 100.000 ρούβλια σε όποιον συμφωνούσε να πουλήσει την ψυχή του και να το κάνει επίσημο υπογράφοντας ένα συμβόλαιο με το δικό του αίμα. Δεν περίμενε ότι κάποιος θα δεχόταν την παράξενη προσφορά, αλλά προς έκπληξή του, μια 26χρονη γυναίκα απάντησε στην αγγελία του, δηλώνοντας το ενδιαφέρον της να πουλήσει την ψυχή της. Ο Dmitri τήρησε το μέρος του στη συμφωνία, δημοσιεύοντας την απόδειξη για την πώληση της ψυχής και μια φωτογραφία της νεαρής γυναίκας που κρατούσε το συμβόλαιο με το αίμα, με τα προσωπικά της στοιχεία μαυρισμένα.

«Μια νεαρή γυναίκα ονόματι Καρίνα απάντησε, αποδέχτηκε τη συμφωνία, υπέγραψε το έγγραφο και το σφράγισε με αίμα», έγραψε ο Ρώσος άνδρας. «Μόλις αγόρασα την πρώτη μου ψυχή. Σίγουρα νιώθω σαν τον Ντέιβι Τζόουνς αυτή τη στιγμή!»



Ο Ντμίτρι προφανώς δεν είχε ιδέα πώς να χρησιμοποιήσει τη νεοαποκτηθείσα ανθρώπινη ψυχή του, καθώς έκανε κυρίως το κόλπο ως κοινωνικό πείραμα. Όσο για την Καρίνα, είπε στο δημοφιλές κανάλι Telegram «Mash» ότι δεν ενδιαφέρεται πολύ για την πουλημένη ψυχή της ή για το τι αποφασίζει να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης της με αυτήν. Όσο για τα χρήματα που πήρε, δαπανήθηκαν γρήγορα σε μια συλλογή από κούκλες Labubu και ένα εισιτήριο για μια συναυλία της Ρωσίδας λαϊκής τραγουδίστριας Nadezhda Kadisheva.



Η Καρίνα μπορεί να μην ενδιαφέρεται τι θα συμβεί στην ψυχή της, αλλά η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία σίγουρα ενδιαφέρεται. Αφού η είδηση ​​​​για την πώληση ψυχών έγινε viral, η εκκλησία απάντησε μέσω των επίσημων καναλιών της, δηλώνοντας ότι η νεαρή γυναίκα «πούλησε πραγματικά την ψυχή της και γι’ αυτό επέλεξε το κακό» και προβλέποντας «ηθική και προσωπική παρακμή, ασθένεια, ταλαιπωρία, ακόμη και θάνατο» για αυτήν.

