Παράταση ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου

Παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου, δίνοντας στους πολίτες περισσότερο χρόνο να νομιμοποιήσουν την κατοχή τους. Η αρχική συμμετοχή είχε κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα, με συνολικά 5.260 αιτήσεις να έχουν υποβληθεί έως χθες, κυρίως από τον νομό Αττικής, ενώ οι εγκρίσεις παραμένουν περιορισμένες. Από τις περίπου 90.000 καταπατημένες εκτάσεις σε όλη τη χώρα, μόνο λίγο πάνω από το 5% των κατόχων έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με χρήση των κωδικών Taxisnet. Το παράβολο των 300 ευρώ συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη νομιμοποίηση της ιδιοκτησίας και την τακτοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το Δημόσιο μπορεί να εντάξει τις εκτάσεις σε αναπτυξιακά προγράμματα, να αυξήσει τα έσοδα και να αντιμετωπίσει παλαιές εκκρεμότητες. Παράλληλα, η συμμετοχή των πολιτών συμβάλλει στη δημιουργία ξεκάθαρης εικόνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μειώνει τον κίνδυνο μελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ασκήσει συνεχή κατοχή της έκτασης:

30 έτη με τίτλο ιδιοκτησίας, ή

40 έτη χωρίς τίτλο, εφόσον η έκταση χρησιμοποιείται ως κύρια ή βοηθητική κατοικία ή για τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.

Επιπλέον, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε9 για τα πέντε προηγούμενα έτη, ώστε να τεκμηριώνεται ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως κατείχαν νόμιμα το ακίνητο.

Υπολογισμός τιμήματος και εκπτώσεις

Το τίμημα καθορίζεται βάσει αντικειμενικών αξιών και κοινωνικών κριτηρίων, με εκπτώσεις που φτάνουν έως 80%, ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση ή δικαστικές αποφάσεις:

50% έκπτωση: αν ο ιδιώτης έχει αναγνωριστεί πρωτόδικα ως κύριος του ακινήτου.

50% έκπτωση: αν ο αιτών έχει αναγραφεί στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και το Δημόσιο δεν έχει ασκήσει αγωγή.

70% έκπτωση: αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για αναγνώριση κυριότητας έως 31-12-2022.

80% έκπτωση: για ακίνητα που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος ή του αρχικού δικαιοπαρόχου λόγω μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964.

Το τίμημα μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10% ή τμηματικά έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό 100 ευρώ το μήνα.

Δικαιολογητικά για υποβολή

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

• Τοπογραφικό διάγραμμα

• Αεροφωτογραφίες του 1982 ή 1992, ανά περίπτωση

• Φύλλο προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου

• Βεβαίωση όρων δόμησης και οικοδομική άδεια, όπου υπάρχει

• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

• Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι η παράταση θα ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών, θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα και θα επιτρέψει την ένταξη των εκτάσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα. Η διαδικασία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βελτίωση της διαχείρισης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την τακτοποίηση παλαιών εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν πολίτες και δημόσιους φορείς.

Η νέα προθεσμία δίνει στους ενδιαφερόμενους μια δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, διασφαλίζοντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους πολίτες.

