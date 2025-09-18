Το πρόβλημα που ξορκίζει ο Κυριάκος και το μήνυμα στον «βουλευτή Πειραιά», οι «μικροί Λοβέρδοι του ΠΑΣΟΚ», η Καρυστιανού και η Κατσέλη

Καλημέρα σας

Όταν ένας πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να διαβεβαιώνει σε κάθε του συνέντευξη ότι… παραμένει πρωθυπουργός και ότι θα είναι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός και πως τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο λαός, λες και όλοι νομίζαμε ότι εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου, τότε φοβάμαι ότι υπάρχει όντως πρόβλημα με τον… πρωθυπουργό.

Δεν ξέρω τι ακριβώς πρόβλημα, ούτε αν, πότε και πώς θα εκδηλωθεί, αλλά σίγουρα ένα πρόβλημα υπάρχει.

Το καταλαβαίνω λοιπόν, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει και απαντάει κάθε τόσο, ώστε να… λύσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά συχνά αυτά τα προβλήματα στην πολιτική λειτουργούν σαν… σπιράλ. Είναι να μην σε πάρουν μέσα τους.

– Και επειδή χθες είχαμε και το γκάλοπ της Pulse στον ΣΚΑΙ, μου έκανε εντύπωση ότι το κύριο επιχείρημα του Μητσοτάκη απέναντι στα χαμηλά ποσοστά της ΝΔ – κάτω από το 25% στην πρόθεση ψήφου – ήταν πως αυτά τα ποσοστά «είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα». Αυτό όμως δεν είναι ένδειξη ισχύος. Είναι παραδοχή και ομολογία ότι το πολιτικό παιχνίδι δεν εξαρτάται από τη ΝΔ, αλλά από τους άλλους. Πρακτικά δηλαδή, από την ικανότητά τους να βγουν από το σημερινό τέλμα. Αν αποκτήσουν την ικανότητα αυτή, τέλος η ΝΔ. Αυτό παραδέχθηκε χθες ο πρόεδρος Κυριάκος.

«Βουλευτής Πειραιά»

Επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν τα… υπαινικτικά, που λέγονται από τους πολιτικούς, και τα «σήματα» που στέλνονται με τρόπο, σας λέω αυτό που μου έμεινε από τη χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη: Ότι αναφέρθηκε στον Τσίπρα, ως «βουλευτή Πειραιά». Αφενός ο Κυριάκος δεν λέει τίποτα τυχαία. Αφετέρου είναι απίθανο να θυμόταν πού είναι βουλευτής ο Τσίπρας – εδώ μπορεί να μην θυμάται ούτε ο ίδιος ποια έδρα έχει διαλέξει.

Συμπέρασμα δικό μου; Κάτι ήθελε να πει παραπάνω από αυτό που είπε.

Τα υπόλοιπα συμπεράσματα δικά σας…

Το ψύχραιμο ΠΑΣΟΚ και οι… μικροί Λοβέρδοι

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει ψύχραιμο μετά τη μεγάλη… απώλεια του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα της καρδιάς του, τη ΝΔ. Διευκρινίζοντας μάλιστα ότι το κάνει για να… προσφέρει στην πατρίδα.

Απορώ όμως προς τι η διευκρίνιση αυτή.

Είναι δυνατόν να θεωρεί ότι ο κόσμος πίστεψε έστω για μία στιγμή ότι δεν το κάνει για την πατρίδα, αλλά για την καριέρα του και τις στενές προσωπικές του φιλοδοξίες; Απορώ πραγματικά…

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν δεν θα έχει απώλειες από αυτή καθαυτή τη μετακίνηση «Λοβέρδου και Φίλων» στη γαλάζια παράταξη.

Τα άγχη αυτών που αντιλαμβάνονται τι παίζει είναι τα εξής δύο:

Πρώτον ότι πλήττεται για μία ακόμα φορά το brand ΠΑΣΟΚ.

Το δεύτερο είναι οι εναπομείναντες… «μικροί κοιμώμενοι Λοβέρδοι» του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί δηλαδή που θεωρούν ότι είτε το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ ή καλύτερα είναι να φεύγουν.

– Επειδή ξέρω ότι θέλετε πάλι παρασκήνιο, να σας πω ότι η υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου στο νότιο τομέα δεν είναι τυχαία. Ο δις αποτυχών για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ είχε ασχοληθεί επισταμένως, ως βουλευτής του Κινήματος, με θέματα της ευρύτερης περιοχής. Τώρα θα έχει τη δυνατότητα να τα παλέψει, που λέμε, ακόμα καλύτερα.

Τα νέα κόμματα και η Καρυστιανού

Προβλέπω, ελέω και της ιδιότητας ως Κάλχας, να «τρώμε» όλο το φθινόπωρο γύρω από τα σενάρια για νέα κόμματα.

Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας και ο Σαμαράς. Έχει αρχίσει να συζητείται έντονα και το ενδεχόμενο να κάνει τελικά την κίνηση η Μαρία Καρυστιανού.

Λίγο οι φήμες ότι άνθρωποι που συνομιλούν μαζί της το «ψάχνουν», λίγο κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων που αρχίζουν δειλά δειλά να το βάζουν στο τραπέζι, έχει φτιαχτεί ένα κλίμα.

Και πάλι όμως δεν θα τολμούσα να το θέσω, αν η ίδια δεν άφηνε μία χαραμάδα. Έναν χρησμό, ας το πούμε έτσι.

Σε μία πού πρόσφατη συνέντευξή της, είπε ότι «Δεν σκέφτομαι ίδρυση κόμματος αυτή τη στιγμή».

Κρατήστε το «αυτή τη στιγμή». Διότι θα έρθουν κι άλλες στιγμές, που το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να τεθεί πράγματι επί τάπητος!

Η ρήξη Τσίπρα – Κατσέλη και τα… ψυχιατρικά

Προσπαθώ εδώ και μέρες να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί και διαρρήχθηκαν κατά τρόπο αγεφύρωτο, όπως καταλαβαίνω, οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τη Λούκα Κατσέλη.

Διότι δεν βγαίνει εύκολα ένας άνθρωπος όπως η Κατσέλη και να λέει ότι ένα κόμμα Τσίπρα διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Ούτε τη φράση «δεν είμαι ψυχίατρος του Τσίπρα».

Μου λένε λοιπόν ότι ο πρόεδρος Αλέξης ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι η Λούκα έκανε διάφορες πολιτικές κινήσεις ανά την Ελλάδα και οργάνωνε τραπέζια με κάτι παράγοντες «χαϊλάντερ» – με την ηλικιακή έννοια του όρου, να με εννοείτε – στο όνομά του.

Και της το έκοψε.

Μάλιστα, από το περιβάλλον του, είχε σταλεί το εξής μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: Αν θέλετε να κάνετε κόμμα, κάντε δικό σας.

Το πιο «εσωτερικό» μήνυμα, αυτό που δεν ειπώθηκε ανοιχτά, αλλά συμπύκνωνε την ουσία, ήταν ότι «δεν θα κάνετε καριέρα με το όνομά μου, ούτε να φαντάζεστε ότι θα έχω επιτροπείες και διαβούλια – αν είναι, μπορώ να το κάνω μόνος μου».

Ε, κάπως έτσι και πολλά ακόμα παρασκήνια, επήλθε η ρήξη…

Ζύμες, deal που χάλασε και παρασκηνιακές κινήσεις στον κλάδο

Κι ενώ οι φούρνοι ψήνουν καθημερινά, στα παρασκήνια των κατεψυγμένων ζυμών ψήνεται και… deal που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Λίγες μέρες πριν, η Vivartia και η Χωριάτικη Ζύμη είχαν σχεδόν δώσει τα χέρια για εξαγορά: due diligence, χαμόγελα, χειραψίες – όλα έτοιμα για υπογραφή. Και ξαφνικά, ένα νομικό κώλυμα τους βάζει φρένο την τελευταία στιγμή, σαν μπαλάκι στα χέρια των νομικών.

Η Χωριάτικη Ζύμη, υπό την οικογένεια Τσιώλα, με τζίρο κοντά στα 30 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη γύρω στα 3 εκατ., αποδεικνύει ότι δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Αν κάτι μαρτυρά η υπόθεση, είναι ότι στον κλάδο των ζυμών τα deal είναι πιο «ευαίσθητα» κι από σφολιάτα σε φούρνο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Vivartia έχει βγάλει προς πώληση και την Ελληνική Ζύμη, την παλιά δόξα του Μπάρμπα Στάθη, αλλά η Ideal έχει μείνει εκτός του κύκλου. Η είσοδος νέου παίκτη εδώ μπορεί να φέρει αναταράξεις: το δίκτυο διανομής της Μπάρμπα Στάθη και της Ελληνικής Ζύμης είναι… οικογενειακή υπόθεση και όποιος βάλει το πόδι του εκεί, κινδυνεύει να πατήσει σε minefield.

Μάλιστα, στην τελευταία ενημέρωση των επενδυτών, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δεν έκρυψε ότι αν η Ideal κινηθεί για εξαγορά στον κλάδο των τροφίμων, πρέπει να «ταιριάζει» με τον Μπάρμπα Στάθη – κυρίως για τα δίκτυα. Όποιος δεν το καταλάβει, ίσως βρεθεί να αγοράζει… ζύμη χωρίς φούρνο.

Τι μένει λοιπόν; Η Ideal είτε θα πρέπει να πάρει θέση στον κλάδο των ζυμών (στα λαχανικά η κατάσταση είναι κλειδωμένη από τη Μπάρμπα Στάθη), είτε να στήσει συνεργασία με άλλο μεγάλο δίκτυο, όπως το Switzgroup, που έχει στο χαρτοφυλάκιό του την Ιονική Σφολιάτα και μερικές μικρότερες εταιρείες. Στην αγορά των ζυμών, όπως φαίνεται, η στρατηγική είναι τόσο σημαντική όσο και η ζύμη: αν δεν κάνεις σωστά το «πλάσιμο», το αποτέλεσμα μπορεί να κολλήσει… στο ταψί.

