Αμύνταιο: Αρκούδα κατασπάραξε 15 πρόβατα στο Νυμφαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο Αμυνταίου Φλώρινας, εισέβαλε αρκούδα κατασπαράσσοντας 15 πρόβατα και τραυματίζοντας ακόμη 5.
Το περιστατικό αναστάτωσε στους κατοίκους του ακριτικού χωριού και έφερε σε απόγνωση στον κτηνοτρόφο, που είδε το κοπάδι του να αποδεκατίζεται.
Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ να προβούν στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθεί η αρκούδα από την κατοικημένη περιοχή του Νυμφαίου, έτσι ώστε να μην γίνουν μάρτυρες τραγικών αποτελεσμάτων από την επίσκεψη της στην περιοχή.
Διαβάστε επίσης
Συναγερμός για την εξαφάνιση 57χρονης στον Πύργο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 το πρωί από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.