19.09.2025 23:34

Ανδρουλάκης από τα Κύθηρα: «Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει Δικαιοσύνη και σεβασμός στο τελευταίο ευρώ του πολίτη»

19.09.2025 23:34
androulakis-deth

Με ομιλία του απόψε στο Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων , ολοκλήρωσε την περιοδεία του στα Κύθηρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε τη μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως είπε, να μην κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι επονομαζόμενοι «Φραπές» και «Χασάπης» αλλά να κλητευθούν ακόμη και νεκροί: «Κάλεσαν ως μάρτυρες ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αντί να καλέσουν τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, που ζουν και βασιλεύουν εις βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων. Δεν έχουν κανένα μέτρο. Στον βωμό της συγκάλυψης, της ατιμωρησίας και της συνέχισης της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα», τόνισε συγκεκριμένα και πρόσθεσε:

«Η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει μια άλλη Ελλάδα για όλους τους Έλληνες. Θα λειτουργούν η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Θα υπάρχει σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ του πολίτη. Και όχι το κράτος και οι θεσμοί να γίνονται λάφυρο του εκάστοτε Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «για το σημερινό σύστημα εξουσίας υπάρχει ένα ειδικό πέπλο προστασίας της εγχώριας ελίτ και φανταστείτε να είχε καλέσει το ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή νεκρούς». Απευθυνόμενος σε φίλους και κατοίκους του νησιού υπογράμμισε ότι «μοναδικός μας σύμμαχος είστε εσείς. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να διαψεύσουμε όσους υποστηρίζουν το αντίθετο. Έστω και με μια ψήφο μπροστά, ο πολίτης θα έχει καλύτερες μέρες» .

Χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση της ΝΔ ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα».

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα και συγκεκριμένα στη συμφωνία με τη Chevron, ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε ότι ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που το 2011 με τον Γιάννη Μανιάτη νομοθέτησε τη χάραξη των απώτατων ορίων της ελληνικής ΑΟΖ.

«Γιατί επί 14 χρόνια καθυστέρησαν, ας μας εξηγήσουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία» και πρόσθεσε ότι αναμένει να δει και το κείμενο της συμφωνίας.

«Δεν μπορεί να συζητάμε να γίνει η Τουρκία μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας» υπογράμμισε και στηλίτευσε τη στάση της κυβέρνησης ιδίως στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τουρκικές προκλήσεις.

«Είναι δυνατόν να συγκρουόμαστε δημόσια με την Κύπρο;» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναλύοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε τη δέσμη μέτρων για το δημογραφικό, που όπως τόνισε «χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη, δεν λύνεται».

Σχετικά με την ακρίβεια αναρωτήθηκε δηκτικά για την εμμονική άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά: «Τελικά η μείωση του ΦΠΑ περνά στον καταναλωτή στα νησιά;».

«Η Ελλάδα δεν πωλείται. Δεν είναι ανάπτυξη το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων και ο αφελληνισμός της ελληνικής περιουσίας» σημείωσε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το αναπτυξιακό μοντέλο της σημερινής κυβέρνησης που βασίζεται σε επενδύσεις real estate».

