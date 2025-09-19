Άνοδο 14% στον κύκλο εργασιών και 39% στο EBITDA κατέγραψε η Viohalco στο Α’ εξάμηνο

Άνοδο 14% στον κύκλο εργασιών και 39% στη λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) κατέγραψε η Viohalco στο Α’ εξάμηνο του 2025, με ισχυρή συμβολή από τα προϊόντα αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2024, ενώ τα a-EBITDA αυξήθηκαν σε 378 εκατ. ευρώ από 273 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104% σε ετήσια βάση, χάρη στη δυναμική ανάπτυξη των κλάδων αλουμινίου και καλωδίων και τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 102%, στα 177 εκατ. ευρώ, έναντι 87 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1.708 εκατ. ευρώ, με δείκτη καθαρού δανεισμού/EBITDA 2,4x.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους στήριξαν την κερδοφορία, με υψηλότερους όγκους πωλήσεων και τιμών, καθώς και πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους. Στον τομέα του αλουμινίου καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ενισχυμένη από βελτίωση λογιστικών αποτελεσμάτων. Στον χαλκό, η θετική δυναμική του κύκλου εργασιών ενισχύθηκε από τις υψηλές τιμές στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, ενώ η κερδοφορία επηρεάστηκε από μείωση λογιστικών αποτελεσμάτων.

Στους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα, η εκτέλεση έργων με υψηλά περιθώρια κέρδους και η σταθερή ζήτηση στήριξαν τα αποτελέσματα. Ο χάλυβας κατέγραψε ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία, ενώ τα έσοδα από ακίνητα συνέχισαν να αυξάνονται χάρη στην ενεργητική διαχείριση και την ενίσχυση ταμειακών ροών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ιπποκράτης Στασινόπουλος, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του ομίλου. «Η ενισχυμένη συμβολή των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, η ανάκαμψη του χάλυβα και το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, παρά τις μακροοικονομικές αντιξοότητες και τη γεωπολιτική αστάθεια. Οι στοχευμένες επενδύσεις βελτιώνουν την παραγωγική αποδοτικότητα και το προϊοντικό μείγμα, ενισχύοντας την παρουσία μας σε νέους κλάδους».

